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關稅砍到15％！川普一句話讓日股「漲瘋了」 早盤狂飆近900點

2025/07/23 08:30

日經指數週三（23日）開盤大漲414.26點，以40189.18點開出。日股示意圖。（路透）日經指數週三（23日）開盤大漲414.26點，以40189.18點開出。日股示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普22日宣布，美國與日本達成協議，美國向日本徵收的對等關稅稅率將降至15％。日經指數週三（23日）開盤大漲414.26點，以40189.18點開出，早盤持續勁揚，截至日本時間9點17分（台灣時間8點17分），日經指數上漲894.43點，至40669.35點，漲幅超過2%。

川普在7月8日公開的關稅信函中，表明自8月1日起，美國將向日本輸美商品徵收25%的關稅，比4月「解放日」公布的24%，提高了1個百分點，在日本國內引起譁然。

而這次川普宣布美國與日本達成協議，市場普遍認為，美國關稅政策的不確定性減退，激勵買盤湧現、帶動股市上漲。

成分股更廣泛的東證股價指數（TOPIX）週三同樣開高走高，以上漲32.57點的2868.76點開出，截至日本時間9點17分（台灣時間8點17分）時，上漲了70.49點，至2906.68點，漲幅超過2%。

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