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黃金現貨交易夯 櫃買門檻降至1.2萬元

2025/06/19 05:30

櫃買中心宣布，黃金現貨交易平台自10月1日起縮小交易單位為「1台錢」。 （示意圖，彭博資料照）櫃買中心宣布，黃金現貨交易平台自10月1日起縮小交易單位為「1台錢」。 （示意圖，彭博資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期金價持續走高，帶動櫃買中心「黃金現貨交易平台」的成交人次與金額持續創高，今年前五月成交金額高達三十．一七億元，較去年同期的四．四二億元大幅成長五八二％，交易人次也達到一四二○人、年增三六一％。

金價走高 今年成交金額大增

今年截至本月十七日，黃金現貨交易平台的成交金額達三十二．四九億元，已遠超過去年全年的十六．二億元，交易人次一四六二人，日均成交金額為三○三六萬元。

因國際局勢波動，近年來避險資金湧入金市，國際金價持續創新高，一度突破每盎司三四○○美元，相關金融商品價格也持續走高。

櫃買從二○一五年開辦「黃金現貨交易平台」，投資人可用證券戶購買台銀金、一銀金兩檔商品，也可提領黃金現貨，其報價與交易單位則為「台兩」。

黃金交易持續火熱，尤其四月美國總統川普公告對等關稅政策，從黃金現貨交易平台的交易數據來看，交易金額、成交量在四月明顯飆升，單月的日均成交金額達六五四二萬元、日均成交量五○九台兩。

根據櫃買統計，今年至本月十七日，黃金現貨交易平台除成交金額倍增，交易人數也達到一四六二人，創開辦以來新高，日均成交金額三○三六萬元、也創新高，而成交均價則因黃金購買熱絡、也創下紀錄，達到每台兩十二．二六萬元。

交易單位從台兩變台錢 10月上線

因在黃金現貨平台交易的單位是台兩（三十七．五公克），購買的資金門檻較高；櫃買中心副總李淑暖表示，未來交易單位將縮小到一台錢（三．七五公克），預計十月一日上線，意即最小單位的購買金額將降至一．二萬元，投資門檻大幅降低，預期將吸引更多投資人參與。

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