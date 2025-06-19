財經青紅燈》低利率與買房是兩回事

日前台中購屋民眾符合新青安資格，卻向公股行庫申請對保時卻被勸退的案例，而被勸退的最大主因就是自身財務能力。回顧這波房價飆漲，常可聽到建商、代銷，甚至老一輩的房產媒體工作者掛在嘴邊，過去房貸利率超過10%都敢買房，現在利率不到3%，只有2%多，這麼低利環境為何不買房。

仔細端詳這段話，其實只說了一半，卻忘了薪資與房價間的鴻溝越來越巨大。攤開內政部發布最早的全國房價所得比、房貸負擔率，也就是2002年第一季，該季全國房價所得比為4.47倍、房貸負擔率約23.93%，再對照當時五大公股行庫的平均房貸利率、約5%上下。

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但全國最新發布、2024年第四季的房價所得比、沉重至10.76倍，房貸負擔率則拉高至46.62%，再對照五大公股行庫的平均房貸利率、約2.2%上下。

兩個時間地的各項房市數據對照下，目前利率只有過往的一半不到，但房價所得比以及房貸負擔率甚至達到史上最沉重的購屋負擔，顯示所得成長緩慢、房價飆漲快速，兩者之間的差距越拉越大。

過去幾年資金寬鬆，再搭配建商提供的低首付，50萬元就可以買一戶預售屋，比一輛國產車售價還要少，尤其在「平均地權條例」修正案上路前，預售屋還可以自由轉售賺取價差，房價快速飆漲。

如今內政部祭出「平均地權條例」修正案，除二等親以及特殊狀況外，禁止預售屋轉售，財政部也拉長「房地合一稅」高稅率年限至5年，央行更出手嚴控房貸水龍頭，現在想買房除了自己多掏一點錢外，甚至財務能力還要達到相當門檻。

如此一來，切斷不少投資客想利用銀行資金槓桿的操作空間，就像是回到當年高利率的年代，寧可多準備一些自備款才敢買房，而且一有現金就趕緊繳房貸，在如此環境之下，房價要大漲的機率自然非常低，尤其短時間內沒有明顯價差可賺取，買氣自然不易放大。（徐義平）

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