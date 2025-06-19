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台塑新智能啟動試量產 拚全球全固態電池市場

2025/06/19 05:30

台塑新智能「全固態鋰電池試量產線」啟用，董座王瑞瑜（左5）表示此舉是為了接軌全球全固態電池市場。（業者提供）台塑新智能「全固態鋰電池試量產線」啟用，董座王瑞瑜（左5）表示此舉是為了接軌全球全固態電池市場。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑集團旗下台塑新智能昨（18）日宣布，與明志科大綠能電池研究中心合作的「全固態鋰電池試量產線」正式啟用，積極布局下世代電池技術；董事長王瑞瑜不諱言指出，此舉是為接軌全球全固態電池市場做好最佳準備。

三大優勢 大幅降低熱失控

王瑞瑜表示，全固態電池具備「高能量密度、高續航力、高安全性」三大優勢，由於不含液態電解液，擁有更優異的熱穩定性，大幅降低電池熱失控、自燃起火、爆炸等風險；同時，固態電解質膜取代傳統鋰離子電池中的電解液及隔離膜，能夠簡化電池封裝設計與冷卻系統，有效減輕電池重量、體積，進一步提升續航能力。

她也說，儘管全固態電池距離大規模商用在全球業界仍有技術門檻尚待突破，但台塑新智能透過試量產線，驗證關鍵材料合成與製程技術可行性，有助於未來建立放大量產上的核心能力與經驗，並持續深化研發、製程技術整合，為接軌全球全固態電池市場做好最佳準備。

自主專利技術 對標國際標準

台塑新智能總經理劉慧啓則指出，雖然只是「試量產線」，但完整涵蓋關鍵材料與元件合成製備、電池堆疊與模組化製程，並結合精準檢測、品管機制，確保產品與製程穩定性，同時導入自主專利技術提升電池性能與循環壽命，加速推動全固態電池實用化，奠基未來新能源體系的核心技術能力。

劉慧啓表示，試量產階段的全固態電池會直接對標國際安全標準，包括針對充放電過程中的短路、過充，以及遭遇衝擊、針刺、擠壓、高空跌落等情境皆納入未來測試項目，並將進行極端高低溫貯藏、急速升降溫等環境模擬，如於150°C高溫加熱10分鐘，電池仍無爆裂、無起火，確認電池處於嚴苛條件下仍具備高度安全性。

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