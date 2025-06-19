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新日鐵支付141億美元 美鋼成全資子公司

2025/06/19 08:52

日本鋼鐵巨頭「新日鐵（Nippon Steel）」週三（18日）完成收購美國鋼鐵（U.S. Steel）的交易。（路透）日本鋼鐵巨頭「新日鐵（Nippon Steel）」週三（18日）完成收購美國鋼鐵（U.S. Steel）的交易。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕耗時18個月，日本鋼鐵巨頭「新日鐵（Nippon Steel）」週三（18日）完成支付約141億美元，收購美國鋼鐵（U.S. Steel）的交易，並完成所有必要手續，美國鋼鐵成為新日鐵全資子公司。

綜合《路透》等報導，根據交易條款，新日鐵以每股55美元的價格，收購美國鋼鐵100%的股份，這與該公司在2023年12月提出的收購要約一致。

這場收購的總交易額為141億美元（約新台幣4173億元）。美國鋼鐵公司將保留名稱以及該公司在賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh）的總部。

兩家公司還披露了與政府簽署的國家安全協議的細節，該協議賦予川普任命董事會成員以及非經濟黃金股的權力。白宮發言人德賽（Kush Desai）稱此協議劇也歷史意義，並表示黃金股將「維護美國的國家和經濟安全」。

新日鐵董事長橋本英二則表示：「新日鐵很高興能開啟美國鋼鐵公司輝煌歷史的新篇章。」

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