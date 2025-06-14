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央行出手穩匯 台幣創高後小貶

2025/06/14 05:30

三大壽險金控看匯率（製表整理︰財經新聞群組 圖︰中央社資料照）三大壽險金控看匯率（製表整理︰財經新聞群組 圖︰中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕週五台股在中東地緣政治衝擊下，跌逾二○○點，新台幣兌美元匯率走勢震盪，早盤一度衝到二十九．五○二元、勁揚逾一．五角，創逾三年新高，且逼近二十九．五元大關，後隨著中央銀行擴大調節力道，加上美元轉強、亞幣拉回，午後市場氛圍轉為觀望，最後收在二十九．六六八元、貶○．八分，成交量放大至二十五．一五五億美元。

中東地緣政治衝擊，週新台幣兌美元匯率走勢震盪，早盤一度衝到29.502元，後隨著中央銀行擴大調節力道，最後收在29.668元、貶0.8分，成交量放大至25.155億美元。（示意圖，中央社資料照）中東地緣政治衝擊，週新台幣兌美元匯率走勢震盪，早盤一度衝到29.502元，後隨著中央銀行擴大調節力道，最後收在29.668元、貶0.8分，成交量放大至25.155億美元。（示意圖，中央社資料照）

昨再展升值氣焰進逼29.5元 終場收29.668元、貶0.8分

雖然新台幣週五由升轉貶，但本週突破前波盤整區間，單週升值二．六三角或○．八九％，週線再度翻紅。匯銀主管指出，市場對美元後市看法偏保守，若聯準會（Fed）釋出偏鴿訊號，新台幣短線仍有機會再度挑戰二十九．五元關卡。

台股昨下跌二一四．八七點，收在二二○七二．九五點；三大法人合計賣超九十三．七九億元，外資結束連三日買超，轉為賣超七．九六億元。

匯銀主管表示，昨匯市波動劇烈，盤中上下震盪逾一．七角，最高見到二十九．五○二元，創逾三年新高，主要是美國近期通膨出現緩和跡象，市場對聯準會降息期待加深，甚至認為聯準會可能提早降息，美元指數一度跳水跌至九十七，創逾三年新低，激勵新台幣與主要亞幣走升。

油價上漲 美元指數反彈

不過隨著以色列對伊朗發動攻擊事件逐漸發酵，油價出現上漲壓力，美元指數反彈，加上央行擴大調節力道，午後外資轉匯出、出口商也採觀望態度，新台幣匯價升幅快速收斂、並由升轉貶。

展望後市，下週將迎來「超級央行週」，美國聯準會等多國央行將公布利率決策。匯銀主管分析，若地緣政治風險升高，市場情緒恐轉趨保守，但若Fed釋出鴿派訊號，美元走弱，新台幣仍有續升空間。

央行統計，昨日美元指數最後小跌○．一％、日圓升值○．○○六％、人民幣升值○．○一％、韓元重挫○．六四％、新台幣貶○．○三％、新加坡幣貶○．○二％。

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