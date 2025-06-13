盤勢分析》台積除息失利 上檔賣壓待消化

台股前期強勢補漲，12日隨美股下跌走弱，台積電股價呈現貼息，拖累台股跌逾200點，最低達到22253.64點，盤中跌勢收斂，但跌點仍近200點，失守22300點。（中央社）

美股四大指數攻高回落，拖累台股昨早盤開低，加上權值王台積電（2330）昨除息貼息，使得台股失守年線，終場加權指數下跌182.28點，收在22287.82點，成交量約3500億元。

觀察三大法人動向，外資昨買超2.67億元、投信賣超28.79億元、自營商買超3.9億元，合計賣超22.22億元；值得注意的是，外資台指期淨空單昨增加3246口，累積外資期貨淨空單為38976口。

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野村投信表示，旗下台股研究團隊最新預估，2025年電子類股整體每股稅後盈餘（EPS）年增率可望達20.56%，即使面對潛在關稅風險，仍維持亮眼成長動能，電子族群在眾多產業中，具備最強的成長動能與投資確定性，在全球金融環境充滿變數的背景下，電子產業的高成長確定性，仍是台股中長期資金配置的優先標的。

元大投顧指出，台股收復22000點整數大關後，緊接著向上挑戰年線反壓，惟上方面臨長達半年的套牢區，而且當時平均量能將近3700億元，超過4000億元更有34天，因此需要時間消化，伴隨年線結構下彎，對盤勢容易有向下牽扯作用，需要經過反覆震盪整理，方有機會重新發起攻擊。

元大投顧分析，有鑑於再過兩週季線就會扣抵低檔，對台股將形成助漲作用，短線先留意大盤後續發展，第一是以盤代跌的強勢姿態，第二則是若跌破21879點防線，須提防整理期拉長。（記者張慧雯）

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