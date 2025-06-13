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中稀土出口暗留一手 藉機竊智財

2025/06/13 05:30

西方企業警告，中國要求他們提供敏感商業資訊，以交換稀土和磁鐵的出口，外界擔憂西方企業的智財權恐被竊取。（路透資料照）西方企業警告，中國要求他們提供敏感商業資訊，以交換稀土和磁鐵的出口，外界擔憂西方企業的智財權恐被竊取。（路透資料照）

西方企業示警 被要求提供敏感商業資訊換取許可

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據美中談判代表十日在倫敦達成的貿易架構協議，中國將取消對稀土的出口管制，但中國對美國的稀土出口許可證設置六個月的期限，若美中貿易緊張局勢再度升溫，此舉可能使北京握有籌碼。此外，西方企業警告，中國要求提供敏感商業資訊，以交換稀土和磁鐵的出口，外界擔憂西方企業的智財權恐被竊取。

中對美出口稀土 設6個月期限

貿易戰若再起 可隨時收緊供應

「華爾街日報」報導，美中在倫敦達成的架構協議似乎允許中國保留其稀土出口管制體系，該體系是美國總統川普四月二日宣布對中國進口商品加徵三十四％對等關稅後建立的。知情人士透露，中國對美國的稀土出口許可證設置六個月的期限，這將使北京未來能再次收緊稀土供應。

而為了換取中方放寬稀土出口的管制，美方代表也同意放寬近期對中國實施的若干技術產品出口管制，包括飛機發動機零件和乙烷。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）關鍵礦物安全項目主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）警告：「中國希望繼續持有談判籌碼，中國這種主導地位讓美國公司直接面臨風險，因為任何自以為已達成的協議都可能被中國撕毀。」

「金融時報」報導，多家西方企業表示，中國商務部要求他們提供生產細節和機密的客戶名單，做為關鍵礦物和磁鐵出口許可流程的一環。德國磁鐵製造商Magnosphere執行長艾卡德（Frank Eckard）說，中國當局要求西方企業透露有關他們產品和業務的機密資料，才能取得出口許可。

根據中國四月建立的稀土出口管制體系，中國要求外國公司交出有關營運、勞動力、終端應用和生產資訊等全面性數據，另被要求提供最終產品、設施的圖片以及過去業務關係的細節。

製造音樂會揚聲器的義大利B&C Speakers公司供應鏈經理表示：「他們要求一大堆東西，我們必須照辦，否則他們就會把我們的申請文件擱在一旁，等待他們要求的東西得手。」

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