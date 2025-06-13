政院：盤整最終方案 爭取最大利益

行政院發言人李慧芝指出，台美持續針對對等關稅議題進行密集溝通，盼爭取我方最大利益。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普四月初延後對等關稅寬限期到七月八日，他預告將在一至兩週內發函貿易夥伴說明協議條款。對此，行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會指出，台美持續針對對等關稅議題進行密集溝通，盼爭取我方最大利益。

對於台美協議進展，李慧芝表示，因為雙方默契關係，現階段不便說明，一旦有談判進度可公開時，一定會適時對外說明。

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事實上，白宮三日曾證實，美國貿易代表署（USTR）已致函各貿易夥伴，希望各國提出貿易談判的最佳提案。據了解，行政院已收到美方信函，正積極盤整最終方案，行政院副院長鄭麗君幾乎是每兩天就與相關部會開會商討談判對策。

台美已就對等關稅於四月十一日舉行首次視訊會議、四月底在華府進行為期兩天的首輪實體談判，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮五月中赴韓國濟州島參與APEC貿易部長會議時，雙方也就談判進展交換意見；美國財政部長貝森特曾透露台灣向美方「提出非常好的提案」。

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