台美談判剉咧等？國產車盼貨物稅加碼「振興減免5萬元」

國內車廠建議，除原有的汰舊換新貨物稅減免5萬元外，新增「振興貨物稅」減免5萬元，以重振國內車市買氣。（法新社檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部將與汽車業者協商，提出關稅底定後的產業輔導措施，國內汽車業者建議，期盼國內無產製零組件自他國進口關稅降至0%，才能維持競爭力，另除原有的汰舊換新貨物稅減免5萬元外，新增「振興貨物稅」減免5萬元，以重振國內車市買氣。

疊加汰舊換新 最高10萬元

市場預期，在這波台美關稅談判中，我國自美國進口汽車關稅可能「一口氣」從17.5%大幅調降至2.5%，甚至0%，本土車廠期將受進口車降價的衝擊。

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業界人士透露，車廠已針對不同稅率情境提出因應推演，但凡自美國進口汽車稅率降至10％以下，某美國熱銷品牌汽車售價就是直接打8折，國內車廠就傷腦筋，雖然消費客群不同，但也必須調整售價。

國內無產製零組件，包括變速箱和引擎等從日本進口，多家國內整車廠表示，期望政府能將國內無產製的零組件自各國進口關稅降為0％，降低成本的情況下才能與進口車競爭。

經濟部次長何晉滄上週表示，經濟部已備好各項資源協助產業應對衝擊，立法院也已通過特別條例預算，經濟部可運用460億元預算用在協助各產業取得融資、升級轉型、研發補助以及分散市場。

談及完整版的關稅對各產業的影響評估報告何時出爐，何晉滄表示，智庫會以專業模型評估談判結果的各項變數，應能很快就公布。

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