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南山人壽股東會 宣示領航永續健康

2025/06/12 05:30

南山人壽昨舉行股東會，董事長尹崇堯（右）宣示南山人壽要成為「永續健康領航者」，左為總經理范文偉。（南山人壽提供）南山人壽昨舉行股東會，董事長尹崇堯（右）宣示南山人壽要成為「永續健康領航者」，左為總經理范文偉。（南山人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕南山人壽十一日召開股東常會。迎向超高齡台灣的未來，南山人壽力求保險不只是事後理賠，要更積極往前延伸，作到事前預防及健康促進，誓言發揮保險職能，陪伴並作為保戶人生馬拉松賽事的教練，提供多元且專業的配速方案，陪客戶跑向健康人生，用保險守護台灣。

南山人壽董事長尹崇堯表示，台灣正以「最快的速度」老化，還透露南山人壽發現，申請長照理賠的保戶中，每三位就有一位是六十五歲以上，且長照理賠中有十七％是因失智需長期照護。因此，商業保險必須發揮其作用，幫助國人補足長照缺口，而作為長照險第一品牌的南山人壽，更希望能陪著客戶邁向美好的未來。

他強調，南山人壽響應政府的健康台灣政策，呼籲各界提早累積健康資本，一同延長國人健康餘命、消弭健康不平等，為下一代而努力，實踐永續健康領航者的使命。

全球經濟快速變化，台灣不只處於超高齡社會及少子化浪潮，今年以來，也有接踵而來的多重考驗。尹崇堯認為，此時此刻就是「調整配速的最佳時機」，並以馬拉松比喻，長跑的重點在於配速，當自身的策略跟目標了然於心，無論短暫的逆風或上坡，都不影響追求人生長勝。

他強調「壽險是長期經營的事業」，秉持永續經營理念，南山人壽會持續靈活調整步伐，堅守在賽場上，挺過一時的逆風，找回自己的節奏。同時，更要繼續發揮保險職能，陪伴並作為保戶人生馬拉松賽事的教練，提供多元且專業的配速方案，陪客戶跑向健康人生，用風險保障專業，守護超高齡的台灣。

在超高齡社會元年，尹崇堯親自於股東會後媒體採訪時宣布，為了實踐「永續健康領航者」的目標，南山人壽將持續透過五大健康帳戶的儲存與運作，強化健康資本的韌性，持續擴大服務範圍，設計更多關注健康的商品與服務，為業務員提供強而有力的支持，並建立與客戶的深度互動，將南山人壽的優質商品與服務傳遞給每一位保戶。

五大健康帳戶策略包括：累積「個人健康帳戶」；建構「生活健康帳戶」：推動「企業健康帳戶」；共存「社會健康帳戶」；守護「環境健康帳戶」。南山人壽希望攜手各界，倡議一同儲存「五大健康帳戶」，讓「未來—有備而來」。

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