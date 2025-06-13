黃金上漲觸一週高點 但專家說有「阻礙」？

週四（12日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（12日）黃金價格觸及一週高點，中東地區緊張局勢，加上美國經濟數據點燃聯準會 （Fed）降息預期，都支撐黃金上揚。

紐約黃金期貨上漲1.8%，報每盎司3402.40美元；黃金現貨價上漲0.9%，報每盎司3383.22美元。

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《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「黃金因為地緣政治風險升高，已經第2天上漲，如果重返3400美元，將在3417美元和3431美元遭遇小阻礙，但最終突破歷史新高的可能性很大。」

美國總統川普表示，美國正把人員遷出中東地區，因為當地可能變成危險之處。伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）週三也說，若伊朗遭到襲擊，將攻擊美國在中東的基地。

美國週三公布的4月CPI漲幅比市場預期小，使交易員預測Fed 9月降息機率達到80%，第2次降息最快10月發生，比原本預估的12月提早。

關稅方面，川普週三表示他願意延長7月8日的緩徵截止期限，但不認為有必要。

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