2026提早無煤？ 盧電力數學3大BUG

台中市長盧秀燕認為2026年就可拆燃煤機組。（記者廖耀東攝）

〔記者蘇金鳳、林菁樺／綜合報導〕台中市長盧秀燕昨赴市議會答詢時稱，「市府已核准中火第一部燃氣機組，明年中火及中佳電廠各有一部燃氣，可抵十部燃煤」、「二○二六就可拆掉燃煤機組」；台電直言，盧市長的電力數學有三大BUG（漏洞），最關鍵的是，若燃煤全部除役，以電力度數來看，仍少近二百億度，中市用電還是要仰賴外援。

盧秀燕昨被同黨市議員朱元宏詢問，為何有底氣認定二○二八年中火可無煤？盧稱，一部燃氣可抵二．五至三部燃煤，而昨天已核准中火第一部燃氣機組，明年中火及中佳電廠各有一部燃氣，就可抵十部燃煤；若順利的話，她認為二○二六年就可拆燃煤機組。

請繼續往下閱讀...

中佳恐延宕、低估中火發電量

根據台電規劃，中火一期二部新燃氣分別於今年底、明年底測試運轉；民營中佳電廠原訂明年下半年上線，但相關人士指出，中佳並不順利、時程恐往後遞延。

台電直言，盧市長的電力數學會有問題，一是中佳商轉的時程；事實上，中佳早就在二○一八年籌設電廠，至今已七年，過去因都審被中市府卡關，有如中火一期因都審延宕十五個月的翻版，中市府對國營、民營電廠態度如出一轍，現在又抬出中佳，稱其對中火無煤的重要性，還把明年完工視為理所當然，很令人無語。

燃煤全除役 中市仍需靠外援

二是盧估算中火目前發電量三三○萬瓩，所指是台電允諾的空污季節，台電最多六部滿載電量、約三三○萬瓩；而實際調度操作，不能只看空污季節六個月，台電於非空污季最多可有九部運轉，三部機組差距就達一六五萬瓩。

另若要如盧市長期待的二○二六年無煤，以台電、中佳三部都運轉，三部裝置容量約三二一萬瓩，換取十部燃煤全部除役，並以九部滿載估算共四九五萬瓩，也不足一七四萬瓩。

三是若燃煤機組全部除役，新燃氣依舊無法支撐中市用電；以電力度數來看，明年中市用電量將持續成長，台電推估約三七○億度，就算中火一期運轉與中佳都於同年商轉，估計能貢獻近一七二億度，中市仍少近二百億度，依舊要仰賴外援。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法