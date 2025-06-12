盤勢分析》解套賣壓 限制指數上攻

（記者洪友芳攝）

市場樂觀期待美中貿易談判，美股4大指數同步上漲，費城半導體指數更大漲逾2%，激勵台積電（2330）持續扮演台股領頭羊，半導體、矽光子、貨櫃、航空、觀光相關族群也走揚，昨日加權指數終場上漲227.96點，收在22470.1點，順利攻克年線，成交量約4046億元。

3大法人昨合計買超146.2億元，其中外資買超79.3億元、投信買超45.5億元、自營商買超21.4億元；外資台指期淨空單減少1401口，累積外資期貨淨空單約3.57萬口。

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聯邦投信資產管理部經理人解豐銘指出，台股站上22000點整數關卡後，盤面呈現兩極分化，權值股台積電及先前漲勢落後的櫃買指數表現相對強勢，但金融類股普遍走弱，主要反映5月新台幣急升對壽險業匯損衝擊的利空因素，大盤已逼近今年高點位置，預期上方解套賣壓將限制指數連續上攻空間，台股短期將維持高檔區間震盪格局。

國票證券分析，美國科技股領軍，引領台股向上挺進，近日量能躍增，可見多方買盤強勢回歸，預期台股短多走勢延續，在科技股領軍之下，有望朝22500點方向靠攏。

群益期貨表示，昨日台股延續漲勢呈現震盪收紅格局，早盤開高後便一路橫盤整理，終場收在最高位置，台積電續創波段新高，短線在台股波動率持續走低下，仍以樂觀看待不變。（記者卓怡君）

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