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國產內線交易案 林孝信判2年 緩刑4年

2025/06/12 05:30

國產前董事長林孝信（資料照）國產前董事長林孝信（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕國產建材實業前董事長、董事林孝信實際掌握國產、中興保全等公司經營決策，被控與次子林建涵及國產董事林泰宏等3人，於處分國產實業的孫公司「福建水泥」資產，以及買回國產庫藏股前，在內部人禁止交易股票期間買股，被台北地檢署起訴；台北地院審結，依內線交易罪將林孝信判處2年徒刑、緩刑4年，支付公庫200萬元，林泰宏判刑3年2月，林建涵無罪。得上訴。

處分南市土地 又陷內線疑雲

不過，林孝信今年3月又傳內線交易，北檢指揮調查局搜索約談林孝信及國賓影城董事長張中周等7人，起因是去年1月國產發布其子公司「欣睿信資產開發公司」的重訊，公告將處分台南市東區1260坪土地及4000多坪建物，總交易金額16.3億餘元，處分利益約10.4億元，檢調懷疑林孝信等人提前獲悉訊息，搶先進場買股，北檢偵辦中。

台北地檢署起訴指出，林孝信於2019年9月任國產董事時，得知國產將處分福建水泥資產，以及2020年3月國產計畫收購庫藏股前，於確認重大消息時點後、公告前的內部人禁止交易期間，2度內線交易買進國產股票，林孝信獲利245萬餘元，林泰宏1萬9000多元、林建涵更是僅106元，2人獲利雖少，但仍踩到內線交易的紅線，北檢起訴3人。

北院審理後認為，林孝信已自白認罪並繳回犯罪所得，犯後態度良好，考量一時失慮致罹刑典，2罪併判2年並予緩刑；林泰宏否認內線交易，辯稱他當時只知福建水泥廠「可能成交」並未確信，沒有犯意，但未獲採信，判刑3年2月；林建涵則被認定是持續少量、依比例掛單購買國產和中興保全股票，且未要求特定價格與數量，無從證明他知悉收購庫藏股消息才進場，判無罪。

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