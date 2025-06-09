〈財經週報-避險布局〉避險需求升溫 金價下檔有撐

未來避險需求，黃金成資金避風港。 （路透）

記者張慧雯／專題報導

近20年黃金期貨指數與主要資產相關係數

由於股債市波動大，今年黃金成資金避風港之一。不過金價隨著川普言論上衝下洗，一度衝上每盎司3,500美元之上，隨後回檔到3,200美元附近震盪；法人認為，若以長線來看，FOMC會議記錄顯示聯準會（Fed）官員認為通膨與衰退風險同步上揚，未來總經局勢不確定性甚高，避險需求仍將為黃金下檔有利支撐。

近期金價持續受到川普關稅政策影響起伏不斷。5月底受美國聯邦法院裁定川普關稅政策違法，避險情緒消退、金價下跌，但由於美歐關稅談判進度緩慢，川普一怒之下揚言6月1日起對來自歐盟的進口商品課徵50%關稅，市場驚嚇之餘狂買黃金避險。不過，幾天後川普又改口延後至7月9日實施，金價又因此下跌。法人分析，未來消息面可能持續混亂，影響黃金價格。

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地緣政治風險偏高+關稅後遺症 法人調高金價目標

期元大S&P黃金ETF（00635U）研究團隊表示，關稅戰造成國際對立，地緣政治風險偏高，物價上漲推升通膨壓力，且貿易壁壘使經濟展望偏向疲弱，大型投行甚至示警衰退風險升高；而失業率與物價兩端的平衡喪失，聯準會的利率政策面臨兩難，但在經濟疲弱的前提下，聯準會恐將無力升息，未來實質利率勢必走低，影響黃金價格的因素仍呈現有利，機構法人也接連調高金價目標。

而根據世界黃金協會的統計，平均1,700天（4-5年），黃金就會進入一次上漲週期，例如2008年黃金從每盎司500美元漲到1,000美元，2020年來到2,000美元，2025年更邁向3,000美元之上，顯然長線來看，金價持續向上趨勢不變。

法人也分析，目前五大因素都對金價有利，包括關稅戰帶動地緣緊張，避險需求增加；貿易壁壘使經濟展望疲弱；加徵關稅使通膨預期上升；聯準會面對通膨與就業兩難，無力升息；關稅若衍生貨幣戰，美元恐大幅貶值。因此黃金仍為值得配置的避險資產，特別是作為股市與債市動盪的對沖工具。

投信也建議，投資人可透過黃金ETF或實體黃金（如黃金存摺）進行投資，投資配置則依據投資人屬性，約佔總投資金額的5-15%。

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