雙稅未定+苦扛跌價 台灣車市最冷夏天

台灣進口車前三大來源國（資料來源︰財政部製表整理︰財經新聞群組）

記者楊雅民／專題報導

美製車不只美國品牌（製表整理︰財經新聞群組）

台美積極推進關稅談判，被捲入「暴風圈」的國內汽車業陷入史上最冷夏天。因進口關稅、貨物稅調不調降懸而未定，不僅消費者延後購車，車市買氣急凍，汽車業面對可能的「跌價損失」，整個產銷計畫全被打亂；車商無奈地說，往年進入六月是車市傳統年度兩大銷售旺季之一的夏季販促，現在就算加大促銷力道，也難在罕見的「夏季冰河期」激起銷售水花。

圖為台中港停滿進口車。（資料照，台中港務分公司提供）

美國四月二日宣布啟動對等關稅，一度造成台股大盤短短三日跌掉近四千點，跟著快速升溫的台美關稅談判等議題，價昂且與關稅息息相關的進口車商成為「海嘯第一排」，各大汽車品牌展間來客 數下滑逾三成，成交量急速萎縮。

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市場觀望 5月新車領牌量年減23％

一家豪華車商透露，四月旗下部分展間單月成交量僅四輛，出現許多已訂車的車主不願交車的情況；根據監理站統計，四月全台新車領牌量三萬二八七六輛、年衰退約十一％；五月更慘，僅三萬一九一○輛、年減二十三．一％，若雙稅遲遲未決，六月買氣降溫速度還會更快。

車商表示，五、六月是車商進入夏季販促競賽重要檔期，新車銷售的季節指數理應逐月增加六％，結果反而是一路倒退嚕，市場觀望氣氛濃厚，六月旺季月銷恐怕會跌破三萬輛、創下歷史最慘景況。

裕隆汽車總經理許國興坦言，只要台美關稅談判還沒有談出一個結果，拖得越久對車市買氣傷害越大，業者只能含淚銷售；龍頭和泰汽車較樂觀，認為只是買氣延遲爆發，未來若關稅降，帶動進口車熱賣，也會造成進口車缺車，如果貨物稅也降低，那年底車市可能會直拉尾盤。

但據透露，汽車業不願明講的是難以掌控的「跌價損失」。以進口車為例，只要到岸後提車，就得繳納十七．五％關稅與二十五％以上的貨物稅，某歐系品牌就有逾四千輛卡在台北港，因若一提車、後來雙稅調降，就得自吞跌價損失。

而國產車只是少了關稅，只要出了保稅倉，也得繳納二十五％貨物稅，因產線很難喊停，只能越積越多，不是得花大錢申設新保稅倉，不然就得要經銷通路「共體時艱」吞下去。在這個車市最冷的夏天，車商只能咬牙苦撐，甚至私下半開玩笑說：「伸頭縮頭都一刀，不如痛快來一刀。」

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