缺工難解、房市轉冷 下半年商業服務業衰退風險增

商研院昨發布「商業服務業景氣循環分析預測」，今年下半年的商業服務業景氣「步入衰退風險極高」。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕因勞動市場供給面問題加劇、金融與房地產政策影響，商研院昨發布「商業服務業景氣循環分析預測」，同行指標綜合指數在第一季下行，預測今年十月將持續下降，顯示今年下半年的商業服務業景氣「步入衰退風險極高」；商研院建議，改革勞動市場供給面、調整金融政策與啟動生產力智慧化革命等，將有助於扭轉衰退風險。

攸關未來景氣的領先指標綜合指數雖有回升、轉為正數，但商研院指出，運輸及倉儲業GDP（國內生產毛額）、商業服務業僱員淨進入率、商業服務業股價指數等子指標仍顯疲弱，主要是金融及保險業GDP等轉強，整體雖具回升力道，只是結構分歧，無法有效支撐整體景氣反轉。

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同行綜合指數與領先綜合指數再度發生「背離」現象，同行綜合指數的下降速度遠快於領先綜合指數的上升速度。商研院分析背離的原因，認為是勞動市場供給面問題加劇、金融與房地產政策影響；包括服務業受僱員工人數連續十四個月下行，商業服務業僱員淨進入率也轉為下滑，住宿餐飲業明顯因缺工而阻滯成長。

而央行祭出房地產相關政策後，「實質不動產與住宅服務業」轉為下行，加上貨幣與信用政策的限縮等，也影響「商業服務業股價指數」下滑，金融環境緊縮傳導至實體經濟。

為避免商業服務業景氣進一步惡化，商研院建議，勞動市場要解決人力供給問題、金融市場供給面也要調整，避免過度壓抑企業與消費者信心。

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