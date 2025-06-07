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波動明顯收斂 台幣週線終止連9紅

2025/06/07 05:30

新台幣週線翻黑！本週小貶0.2分 終止連9紅。（記者陳梅英攝）新台幣週線翻黑！本週小貶0.2分 終止連9紅。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股熄火，外資持續賣超並將資金匯出，加上美元走勢震盪，市場普遍觀望美國公布的失業率與非農就業數據，新台幣兌美元匯率昨小貶○．九分，收在二十九．九三一元，結束連續兩日升值走勢；台北與元太兩家外匯經紀公司合計成交量降至十五．四二億美元。

本週新台幣小貶兩分，週線翻黑，終止連續九週升值的紀錄；近期匯價波動明顯收斂，本週高點在二十九．八二五元，最低落在三十．○三六元，呈現窄幅震盪格局。

匯銀主管指出，美國近期就業數據疲弱，加上聯準會（Fed）褐皮書反映經濟動能下滑，市場對下半年降息預期升溫，美元指數走弱；不過，美中領導人通話帶來正面預期，歐元區降息亦支撐美元，主要亞幣續在區間內整理。

匯銀主管說，市場關注美國週五公布的失業率與非農就業數據，若表現疲弱，美元可能下殺，下週新台幣有機會回測二十九．八元價位；然而，美國對等關稅生效日逼近，近期與多國積極展開貿易談判，若有正面進展，料將提振美元走勢；加上央行持續關注匯市動態，新台幣短期內仍可能在二十九．八至三十．一元區間整理。

另市場普遍預期聯準會六月對利率態度將按兵不動，關注焦點轉向會後聲明與利率點陣圖，尤其是否下修全年經濟成長預測，或釋出鴿派訊號，這將牽動後續市場資金動能與匯率走向。

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