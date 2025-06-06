晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

5月營收速報》智邦再創新高 Q2將季增逾2成

2025/06/06 05:30

網通廠智邦（2345）昨公告5月合併營收為182.8億元，月增2.8%、年增108.2%，再創新高。（資料照）網通廠智邦（2345）昨公告5月合併營收為182.8億元，月增2.8%、年增108.2%，再創新高。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕沒有最高只有更高！網通廠智邦（2345）受惠客戶需求增加，昨公告5月合併營收為182.8億元，月增2.8%、年增108.2%，再創新高，累計1~5月合併營收為788.12億元，年增127.5%。

智邦800G產品持續出貨，推升今年以來營收逐月走高，法人原預估，智邦第二季營收季增近20%，但累計4~5月營收已達360.6億元、與首季營收427.5億元僅差67億元，因此第二季營收季增將超過20%。

法人指出，智邦800G產品今年出貨占比可達交換器產品的10%，而智邦旗下鈺登科技日前在電腦展中展出整合交換器、伺服器、AI資料中心等AI端到端整體解決方案機架（Rack），此產品以整機櫃方式在今年第四季、明年初出貨，將滿足中小企業客戶需求。

IDC一次性貢獻 是方營收創高

〔記者王憶紅／台北報導〕獨立網路資料中心（IDC）營運商是方（6561）5月受惠新增一次性營收，推升營收達4.46億元，月增25.6%、年增56.4%，累計1~5月營收17.53億元，年增23.66%。

是方總經理劉耀元指出，5月營收雙增，主要是新增不少客戶進駐IDC貢獻，因進駐IDC的客戶在客製化設備產生一次性營收，以及月租費開始計算。

市場人士說，是方6月雖然一次性營收減少，但單月營收在進駐客戶增加下，將可望回到一般性的年增趨勢。

是方在資料中心的磁吸及三環網路的擴大效應下，帶動數據、雲端及AI應用服務業績，成為營收成長的三大動能，其中，今年第一季IDC機房服務占營收比重達43%，較2024年的39%增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財