5月營收速報》智邦再創新高 Q2將季增逾2成

網通廠智邦（2345）昨公告5月合併營收為182.8億元，月增2.8%、年增108.2%，再創新高。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕沒有最高只有更高！網通廠智邦（2345）受惠客戶需求增加，昨公告5月合併營收為182.8億元，月增2.8%、年增108.2%，再創新高，累計1~5月合併營收為788.12億元，年增127.5%。

智邦800G產品持續出貨，推升今年以來營收逐月走高，法人原預估，智邦第二季營收季增近20%，但累計4~5月營收已達360.6億元、與首季營收427.5億元僅差67億元，因此第二季營收季增將超過20%。

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法人指出，智邦800G產品今年出貨占比可達交換器產品的10%，而智邦旗下鈺登科技日前在電腦展中展出整合交換器、伺服器、AI資料中心等AI端到端整體解決方案機架（Rack），此產品以整機櫃方式在今年第四季、明年初出貨，將滿足中小企業客戶需求。

IDC一次性貢獻 是方營收創高

〔記者王憶紅／台北報導〕獨立網路資料中心（IDC）營運商是方（6561）5月受惠新增一次性營收，推升營收達4.46億元，月增25.6%、年增56.4%，累計1~5月營收17.53億元，年增23.66%。

是方總經理劉耀元指出，5月營收雙增，主要是新增不少客戶進駐IDC貢獻，因進駐IDC的客戶在客製化設備產生一次性營收，以及月租費開始計算。

市場人士說，是方6月雖然一次性營收減少，但單月營收在進駐客戶增加下，將可望回到一般性的年增趨勢。

是方在資料中心的磁吸及三環網路的擴大效應下，帶動數據、雲端及AI應用服務業績，成為營收成長的三大動能，其中，今年第一季IDC機房服務占營收比重達43%，較2024年的39%增加。

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