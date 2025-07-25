再精簡人力！英特爾宣佈裁員15％ 應對代工挑戰

英特爾宣佈裁員15％。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠英特爾（Intel）週四（24日）宣佈將裁員15％，新任執行長陳立武（Lip Bu Tan）提出了一項藍圖，旨在打造一家更精簡成本、流程的晶片製造商，並表示，不會再開「空頭支票」。

《路透》報導，這項計劃是陳立武在今年3月上任後，為扭轉這家晶片製造大廠頹勢所採取措施的一部份，英特爾先前已剝離旗下業務、裁員並重新分配資源。

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由於戰略失誤，導致英特爾近年表現不佳，在蓬勃發展的AI晶片產業幾乎沒有立足之地，只能看輝達（NVIDIA）主導市場，而長期競爭對手超微（AMD）則在英特爾最主要的業務個人電腦（PC）、伺服器晶片市場不斷擴大市佔。

作為裁員計劃的一部份英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）表示，公司試圖採取「手術式」裁員，並精簡中階管理人員，英特爾已經裁掉了公司大約50％的層級。

這一波人力調整，英特爾將從6月底報告的9萬6400名員工基礎上進行裁減，並計劃在年底前，將員工總數進一步削減至7萬5000人。英特爾表示，剩餘的裁員將透過自然流動減員和「其他方式」進行，最終員工總數將來到7萬5000人，相較2024年底減少22％。

英特爾週四收跌3.66％，盤後出現震盪，一度拉高漲逾6％，但隨後股價急挫下跌4.64。

在致員工的備忘錄中，陳立武表示，英特爾正在改變產能建設策略，現在的計劃是只有在晶片需求出現時才會建廠，在此之前英特爾的建廠速度往往快於需求。

陳立武指出，現在英特爾不會再開空頭支票，每項投資都必須具有經濟效益。公司將在客戶有需要時，為他們生產所需的產品，並透過始終如一的執行，贏得他們的信任。英特爾目前正致力於將他們的18A製程推向量產，這一製程晶片目前外部客戶仍很少。

陳立武在備忘錄中表示，公司計劃對下一代的14A製程投資採取更嚴謹的態度。英特爾在提交給證券市場的文件中稱，如果未能給14A製程找到重要的外部客戶，英特爾可能被迫退出晶圓代工業務。英特爾表示，公司保留了在外部代工廠生產所有性能超越18A製程產品的選擇。

在陳立武上任前，英特爾承諾在美國及其他地區投資數百億美元建新廠。陳立武週四表示，英特爾目前計劃放緩俄亥俄新廠的建設進度，並暫停波蘭和德國廠的建設計劃。陳立武也提到，英特爾將把哥斯大黎加的晶片封裝與越南、馬來西亞的其他封裝業務合併，打破英特爾長期以來為了提高供應鏈彈性而在不同地區營運的慣例。

陳立武指出，自己不認同「只要建好廠，客戶自然就會來」的這種想法，並補充，他將親自審查和批准英特爾的每個主要晶片設計。陳立武也提到，他相信英特爾的18A製程即使只用在自家產品上，也能產生合理的投資報酬率。

《路透》本（7）月稍早的報導稱，陳立武正在考慮，是否停止向外部客戶提供18A製程技術。

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