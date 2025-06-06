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增加藥品供應鏈韌性 學名藥協會提3訴求

2025/06/06 05:30

學名藥協會昨呼籲，政府應強化台灣藥品供應鏈營養不良，建議成立「藥品供應韌性小組」。左起為學名藥協會國際事務委員會主委林命權、理事長陳誼芬、公共事務委員會主委殷為瑩。（中央社）學名藥協會昨呼籲，政府應強化台灣藥品供應鏈營養不良，建議成立「藥品供應韌性小組」。左起為學名藥協會國際事務委員會主委林命權、理事長陳誼芬、公共事務委員會主委殷為瑩。（中央社）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內西藥專利連結制度實施近6年，陸續衍生不少問題，尤其國內製藥產業飽受衝擊，昨日學名藥協會提出三大訴求，希望健康台灣推動委員會成立藥品供應韌性小組、4100億韌性特別預算明列鼓勵國產製藥、生技醫藥產業發展條例新增國產專章。

成立韌性小組 鼓勵國產製藥

學名藥協會理事長陳誼芬表示，國內藥品用量原廠藥占31%、學名藥占69%，但若從金額來看，原廠藥占72%、學名藥僅占28%，而這28%有近一半還是進口學名藥，顯示國產藥品只能分到14%的藥價份額。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩也指出，疫情過後加上地緣政治影響下，各國紛紛鼓勵在地生產以強化自身藥品供應韌性，美國已經發現藥品原料許多來自中國，而台灣也有3成原料藥從中國進口。因此陳誼芬呼籲，政府應該盤點國內藥品生產情況並建立供應鏈預警系統，原料藥儲備需有多個來源並加強在地化生產，希望4100億元韌性特別預算能把鼓勵國產製藥加入，並獲得立法院支持通過。

此外，國內專利連結制度也限制國產藥品發展，學名藥協會國際事務委員會主委林命權說，現在國外原廠會透過專利連結延遲國內學名藥上市時間，且該制度實施後，國內藥廠與國外原廠專利訴訟增加，而原廠勝訴率從原本的8.7%大幅提高至22.2%，使得國內學名藥開發風險提升、法務成本增加。

因此林命權建議重新審視專利連結制度的合理性，並希望國內藥廠申請高困難度學名藥（P4）時，健保署能平行審查健保藥價，也希望一旦挑戰原廠專利成功，能夠補回健保價格審查時間，恢復12個月的銷售專屬期。

此外，國外原廠專利資訊來台登載，政府並無實質審查，「愛登什麼專利就登什麼」，專利範圍台灣比其他國家更寬鬆，易產生專利濫登或無效專利，阻礙學名藥上市。

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