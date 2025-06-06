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央行買匯阻升 5月外匯存底暴增百億美元

2025/06/06 05:30

央行買匯阻升，5月外匯存底暴增百億美元，創下二○二一年一月以來單月最大增額。（示意圖，中央社資料照）央行買匯阻升，5月外匯存底暴增百億美元，創下二○二一年一月以來單月最大增額。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣匯價在五月「暴力升值」逾二元，中央銀行大舉進場買匯阻升，推升我國外匯存底單月大增一○一．一六億美元，創下二○二一年一月以來單月最大增額，餘額也衝高至五九二九．四八億美元，創下史上新高。

央行外匯局長蔡烱民說，4月以來的台幣強升預期已逐步消退， 近期匯市供需趨於平衡。（央行提供）央行外匯局長蔡烱民說，4月以來的台幣強升預期已逐步消退， 近期匯市供需趨於平衡。（央行提供）

央行外匯局局長蔡烱民指出，五月外匯存底增加逾百億美元有兩大來源，一是外匯存底投資運用的收益，尤其五月屬於孳息「大月」，金額較平常高出十幾億美元；二是央行為維持市場秩序進場調節。他也坦言，央行「買匯阻升」是五月外匯存底增加最大因素。

蔡烱民表示，因市場在四月底、五月初對新台幣有強烈的升值預期，央行「調節力道較強」，最近這兩個禮拜「市場供需已經較為平衡」。

針對五月初新台幣暴力升值事件，蔡烱民強調，「央行沒有放手」，而是因應當時市場對新台幣強勢升值的高度預期，加上外資大舉匯入，央行允許匯率有較大波動空間，以消除市場不理性預期，央行「一直都有在做調節」。

另金管會統計，五月外資本金淨匯入逾百億美元，扣除餘額、股利匯出，央行估算外資淨匯入熱錢仍有八十餘億美元；外資在五月一日至二十三日間集中買超台股二三五○億台幣。

蔡烱民表示，當時市場充斥諸多不實傳言，經過央行不斷發新聞稿澄清、並採取諸多管制措施，包括專案金檢查緝炒匯、要求出口商分散拋匯等，到了五月下旬，強烈的升值預期已經消退，過去兩週市場供需也逐漸回歸平衡。

近期匯市已趨於穩定

近期新台幣匯價又重返二十九字頭，是否擔心出口商再度出現恐慌性拋匯？蔡烱民指出，出口商在四月、五月初拋匯力道強勁，與第一季較為惜售、之後又受到市場傳言有關，但是實際看每日市場供需，外匯市場主要仍受金融帳主導，例如外資進出、壽險業及個人投資透過投信買賣ETF或贖回等，廠商拋匯影響相對較小，近期新台幣匯市已趨於穩定。

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