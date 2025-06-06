晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

5月CPI年增1.55％ 漲幅逾4年新低

2025/06/06 05:30

近1年台灣CPI走勢（資料來源：主計總處 製表：記者鄭琪芳 圖：中央社資料照）近1年台灣CPI走勢（資料來源：主計總處 製表：記者鄭琪芳 圖：中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布五月消費者物價指數（CPI）年增一．五五％、漲幅創逾四年新低，主因水果漲幅縮小，加上蔬菜、油料費等下跌；扣除蔬果及能源，核心CPI上漲一．六一％，連續十四個月小於二％。主計總處表示，考量台幣升值、國際油價走跌等，預估六月CPI漲幅略低於五月，且下半年CPI可能都低於二％，呈逐季縮小趨勢，整體物價走勢平穩。

主計總處估下半年CPI皆低於2％ 逐季縮小

主計總處專門委員曹志弘說明，五月CPI較四月明顯縮小，主因天候比較穩定，使得水果漲幅持續縮小，且蔬菜轉為下跌一成；加上國際原油價格持續走跌，油料費跌幅擴大。他指出，房租及醫療費用漲幅慢慢縮小，但外食費漲幅擴大至三．五％、創十五個月新高，預料未來外食漲幅會緩步縮小，但要降到三％以下可能要一段時間。

外食費漲幅3.5％ 15個月新高

根據調查，五月CPI較上月跌○．二七％，較上年同月漲一．五五％。七大類指數以食物類年漲三．○九％最多，主因水果供量較少而上漲十八．五六％，肉類、外食費也漲四．八％及三．五％；蛋類下跌十三．三七％、蔬菜下跌十．九二％，抵銷部分漲幅。

另，雜項類年漲二．四四％次之，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲六．五二％，部分個人照顧服務因饋贈端午禮金上漲；居住類則上漲一．八％，主因房租上漲二．二八％，家庭管理費用漲三．八五％。

至於行政院穩定物價小組關注的十七項重要民生物資，五月平均年漲○．八％，其中豬肉上漲六．九％最多、漲幅為十五個月新高，主因供給量較少，雞肉、麵包均漲二．八五％，雞蛋則下跌十五．七三％、沐浴用品也跌二．九四％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財