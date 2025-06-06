5月CPI年增1.55％ 漲幅逾4年新低

近1年台灣CPI走勢（資料來源：主計總處 製表：記者鄭琪芳 圖：中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布五月消費者物價指數（CPI）年增一．五五％、漲幅創逾四年新低，主因水果漲幅縮小，加上蔬菜、油料費等下跌；扣除蔬果及能源，核心CPI上漲一．六一％，連續十四個月小於二％。主計總處表示，考量台幣升值、國際油價走跌等，預估六月CPI漲幅略低於五月，且下半年CPI可能都低於二％，呈逐季縮小趨勢，整體物價走勢平穩。

主計總處估下半年CPI皆低於2％ 逐季縮小

主計總處專門委員曹志弘說明，五月CPI較四月明顯縮小，主因天候比較穩定，使得水果漲幅持續縮小，且蔬菜轉為下跌一成；加上國際原油價格持續走跌，油料費跌幅擴大。他指出，房租及醫療費用漲幅慢慢縮小，但外食費漲幅擴大至三．五％、創十五個月新高，預料未來外食漲幅會緩步縮小，但要降到三％以下可能要一段時間。

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外食費漲幅3.5％ 15個月新高

根據調查，五月CPI較上月跌○．二七％，較上年同月漲一．五五％。七大類指數以食物類年漲三．○九％最多，主因水果供量較少而上漲十八．五六％，肉類、外食費也漲四．八％及三．五％；蛋類下跌十三．三七％、蔬菜下跌十．九二％，抵銷部分漲幅。

另，雜項類年漲二．四四％次之，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲六．五二％，部分個人照顧服務因饋贈端午禮金上漲；居住類則上漲一．八％，主因房租上漲二．二八％，家庭管理費用漲三．八五％。

至於行政院穩定物價小組關注的十七項重要民生物資，五月平均年漲○．八％，其中豬肉上漲六．九％最多、漲幅為十五個月新高，主因供給量較少，雞肉、麵包均漲二．八五％，雞蛋則下跌十五．七三％、沐浴用品也跌二．九四％。

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