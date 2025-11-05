比特幣慘崩！ 跌破10萬美元關卡 專家曝真正元兇

加密貨幣比特幣週二（4日）下跌超過 5%，交易價格一度跌破 10 萬美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣比特幣週二（4日）下跌超過 5%，交易價格一度跌破 10 萬美元，這波走弱延續了10月中旬「加密貨幣市場黑色星期五」後的跌勢，那波跌勢使比特幣在 10 月下跌 4%，創下 2018 年以來最差的10月表現。專家指出，這波最新下跌和聯準會（Fed）政策轉向的不確定性有關。

比特幣上次跌破 10 萬美元是在6月，根據 FactSet 的數據，比特幣在週二下午的交易中一度跌至 9萬9982 美元的低點，之後跌勢些微收斂，反彈至 10萬1269 美元。

此次回落使比特幣幾乎進入技術性熊市區間，距離 10 月 6 日的收盤高點已下跌逾 19%。

截至美國東部時間下午 4 點（台灣時間5日凌晨3點），比特幣交易價格為 10萬689.51美元，當天下跌 5.6%。道瓊市場數據顯示，這是自 4 月 3 日以來比特幣表現最差的一天。

與此同時，現貨比特幣 ETF 出現大量資金流出。根據 SoSoValue 數據，自 10 月 29 日以來，貝萊德（BlackRock）的 iShares Bitcoin Trust（IBIT）、富達（Fidelity）的 Wise Origin Bitcoin Fund（FBTC）以及 Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）合計出現約 13 億美元淨流出。同期，現貨以太幣 ETF 約流出 5 億美元。

其他山寨幣（Altcoin）如以太幣（ETH）與 Solana（SOL）跌幅更大，下挫超過 8%。這波疲軟也拖累多檔與比特幣連動的主要股票，包括 MicroStrategy（MSTR）、Coinbase Global（COIN）與 Robinhood（HOOD），收盤時至少下跌 6%，且盤後仍續跌。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）指出，自 10 月 10 日那場動搖整個加密貨幣市場、引發史上最大規模清算事件的「閃崩」以來，比特幣一直承受壓力。

他說：「那個星期五股市雖然表現不佳，但後來已恢復；不過，加密市場卻從未真正回升。」

但Lumida Wealth 首席投資長阿胡盧瓦利亞（Ram Ahluwalia）認為，儘管比特幣技術上已逼近熊市，但資深的加密投資者過去曾承受過更大的跌幅。他說：「對這個資產類別的老手而言，這不算什麼大事。我認為這只是一次市場的『洗牌』而已。」

阿胡盧瓦利亞表示，這波加密貨幣的最新拋售潮，其實可追溯至聯準會10 月的會議。聯準會於 10 月 29 日宣布今年第二次降息。然而，在隨後的記者會上，主席鮑爾（Jerome Powell）對 12 月是否會再次降息表達了不確定性。阿胡盧瓦利亞解釋，這對比特幣而言是壞消息，因為降息通常有利於刺激投機性資產，如加密貨幣。

他稱：「現在市場上有黃金交易、有鈾交易、有量子運算交易，也有小型股交易。它們的走勢都一起漲、一起跌。」

