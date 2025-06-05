盤勢分析》季線有撐 題材股輪動演出

受半導體龍頭台積電（2330）股東會利多激勵，再加上輝達登上全球市值王寶座，昨（4）日台股開高走高，終場加權指數上漲491.16點，收在21618.09點。（資料照）

受半導體龍頭台積電（2330）股東會利多激勵，再加上輝達登上全球市值王寶座，昨（4）日台股開高走高，電子權值股領軍上攻，終場加權指數上漲491.16點，收在21618.09點，成交量約4167億元。

觀察昨日三大法人動向，外資買超203.38億元、投信買超44.98億元、自營商買超37.17億元，合計買超285.52億元；外資台指期淨空單昨再減2305口，累積外資期貨淨空單為37165口。

請繼續往下閱讀...

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘指出，從籌碼面來看，6月外資期權未平倉空單已從高峰降低，有助於台股多頭氣勢的延續；至於個股方面，受多檔大型ETF持股調整影響，個股容易有非基本面影響的買盤或賣壓，建議投資人可從錯殺股當中找尋價值投資機會。

元大投顧表示，台股從低檔反彈超過4500點後，投資人心態轉趨保守，上方年線以及前波密集套牢區牽制力強大，若沒有進一步利多催化，解套賣壓恐怕不容易在短時間內化解；建議投資人操作不追高殺低，電子和傳產平衡布局，電子族群看好半導體、AI伺服器，至於傳產族群看好內需、重電、生技醫療。

元大投顧分析，雖近期日K線收黑居多，所幸多方抵抗力道弱中透強，依舊設法防守季線，加上盤面不乏題材族群輪動演出，指數或有機會以盤代跌，在月線附近延續震盪走勢，操作建議選股優先，順勢進出見好就收。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法