出口及投資熱絡！第2季GDP上修至7.96％、創4年新高

主計總處公布第2季GDP成長率概估7.96%。（歐新社檔案照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕由於出口及投資遠優於預期，主計總處公布第2季GDP（國內生產毛額）成長率概估7.96%，較5月預測數大幅上修2.73個百分點、創16季新高。主計總處表示，主因商品出口及資本形成（包括固定投資與存貨變動）表現遠優於預期；經季節調整後，GDP季增年率（較上季增率折成年率）為12.89％。主計總處表示，目前國內經濟「穩定成長」。

主計總處表示，人工智慧（AI）與新興科技應用需求強勁，加上美國暫緩實施對等關稅期限將屆，客戶端加大備貨力道，第2季按美元計價商品出口年增34.06％，三角貿易表現亦佳，併計經所有權調整的商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質大幅成長35.10％、較預測數增加6.58個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻5.77個百分點、較預測數提高0.94個百分點。

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資本形成方面，新興科技產品需求強勁，帶動企業投資動能延續，第2季新台幣計價資本設備進口年增50.28％，國內投資財生產量亦增46.62％，機械設備、營建工程、運輸工具與智慧財產投資均呈成長，併計存貨變動並剔除物價因素後，概估資本形成（含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長5.56％、較預測增加7.9個百分點，對經濟成長貢獻1.56個百分點。

至於民間消費，第2季食品飲料、娛樂、交通服務等相關消費持續增長，但汽機車交車數明顯減少及股市成交值縮減，抑低國內消費成長幅度，併計各項並剔除來臺旅客消費影響及物價因素後，概估第2季民間消費實質成長0.56％、較預測減少0.91個百分點。綜計第2季國內需求實質成長2.49％，對經濟成長貢獻2.19個百分點。

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