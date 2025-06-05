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台灣董事學會︰高估值＋高波動 台股目前在最好時刻

2025/06/05 05:30

台灣董事學會昨舉行年會，學會發起人蔡鴻青表示，台股呈現「高估值、高波 動」的新樣貌，目前在最好的時刻。（記者陳永吉攝）台灣董事學會昨舉行年會，學會發起人蔡鴻青表示，台股呈現「高估值、高波 動」的新樣貌，目前在最好的時刻。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣董事學會昨舉行年會，學會發起人蔡鴻青發表2025年董事學會白皮書；他提到，台股呈現「高估值、高波動」的新樣貌，目前在最好的時刻。

台灣企業向外投資、併購時機

他解釋，過去20幾年來，台股不論在上市櫃家數、市值、外資持股比重、外資匯入金額等，都呈現增加的趨勢，而目前台股本益比約17倍，加上新台幣匯率強勢升值，「在大家擔心匯損時，我不是在說風涼話」，現在正是台灣企業向外投資、併購的好時機，有機會讓台灣企業成為市場的贏家。

針對上市櫃公司，蔡鴻青觀察到5個現象，首先是家族企業進入共治時代，家族的董事席次減少、與專業共治增加，家族企業市值佔台股比重從2012年的64%到去年僅剩27%，家族控制的董事席次減少20%，當中原因包括產業面臨中國競爭、或第三代接班後企業經營辛苦；因此包括家族與專業經理人共治、或全交由專業經理人經營的公司，增加52%。

大企業巨頭化 小企業微型化

第二個現象是「企業表現兩極化」，大小企業反差日漸擴大，大型企業12年來市值佔比增加22%，2000年時前50大公司平均市值為1244億元，到去年則為1.06兆元，當中當然有台積電（2330）市值大幅增加的因素，但中小型企業市值停滯不前也是事實。

第三則是「大型企業巨頭化」，集團型企業的家數比重增加，市值也提升；第四就是「小型企業微型化」，小型企業數量多但獲利貢獻少，去年營運虧損的上市櫃公司中，小型企業佔91%。

最後就是「台幣升值與全球市場估值修正」，提供海外投資併購好時機，蔡鴻青指出，目前亞洲股市中，僅印度股市本益比23倍比台股高，其餘市場相對便宜，加上新台幣升值，因此台灣企業現在正是向外擴張的好機會。

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