降低無薪假衝擊 2安定措施可同步申請

受美國關稅戰衝擊，國內減班休息（無薪假）實施人數持續增加。圖為施工人員操作大型機具。（中央社）

充電再出發+僱用安定措施

〔記者李靚慧／台北報導〕受美國關稅戰衝擊，國內減班休息（無薪假）實施人數持續增加，雖然勞動部已提供「充電再出發」及「僱用安定措施」，但遭立委質疑實施成效極差。勞動部即刻修訂相關法規，「充電再出發」開放勞工個人申請，無須再透過雇主辦理，近期將進一步開放「充電再出發」與「僱用安定措施」可同時申請，讓減班休息的勞工獲得更多保障。

根據勞動部統計，至五月底通報實施無薪假的事業單位一五五家、二八三一人，呈緩步增加，多位立委擔憂，若美國對等關稅底定，實施人數恐大增。

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勞動部長洪申翰坦言，目前「充電再出發訓練計畫」僅七家業者申請，主要是雇主沒有申辦意願，「僱用安定措施」則約三十家申請。

洪申翰說明，原本「充電再出發」只能透過雇主申請，但自五月二十九日起，已開放勞工自己申請參與線上課程，每小時可領取一九○元津貼。勞動部發展署也修正相關作業注意事項，將主動聯繫減班休息勞工，提供「充電再出發訓練計畫」及「僱用安定措施」等協助措施資訊。

每月津貼 不得超過原本薪資

勞動部解釋，最主要的開放重點有二，一是原本減班休息勞工的「充電再出發訓練計畫」需由雇主安排提供，若雇主沒有意願，勞工就無法參與；但目前已開放勞工可自己申請參與發展署的線上課程，並領取每小時一九○元的津貼。

二是原本「充電再出發訓練計畫」及「僱用安定措施」只能「二擇一」申請，但勞動部將開放可「同時申請」，只是每月津貼加上薪資總額，不能超過原本的薪資；目前正進行法制程序，完成程序後，就可正式實施。

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