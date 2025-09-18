晴時多雲

台股開盤》台積電領軍上攻 指數漲逾180點

2025/09/18 09:04

台積電領軍上攻，指數漲逾180點。（資料照）台積電領軍上攻，指數漲逾180點。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會週三如預期降息1碼，美股僅道瓊收紅，其餘3大指數皆拉回整理，不過，台積電盤後出現漲停1405元鉅額交易，激勵台積電ADR逆揚0.28%，台股週四在台積電開盤漲10元帶動，指數跳空漲104.92點，以25543.17點開出，在電子股領攻，傳產與金融助陣下，指數開高走高，漲逾180點，來到25621點，朝25664點史高挺進。

美國聯準會（Fed）週三如外界預期降息1碼，市場經歷波動，美股走勢分歧但基本上持平。道瓊工業指數上漲260點或0.57%，標普500指數下跌 0.1%，那斯達克指數下跌0.33%，費城半導體指數下跌0.31%，台積電ADR上漲0.28%，收在262.79美元。

台積電（2330）在16日上演填息，股價收1280元新天價，然週三（17日）遭投資人賣單砍出，終場跌15元，收1265元，不過，盤後鉅額配對交易卻驚見漲停價1405元，且成交張數高達50張、總金額7025萬元。

