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全球設廠 魏哲家︰技術不會外流

2025/06/04 05:30

魏哲家語錄魏哲家語錄

首度主持台積電股東會 強調不怕課稅 但求公平

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電昨召開股東會，董事長暨總裁魏哲家指出，匯率、關稅都不是台積電可主導，台積電就是努力做，技術維持世界第一，「賣我們應該有的價值」，暗示將漲價；他強調，台積電不怕課稅，但求公平，海外投資設廠更不會有技術外流問題，而人工智慧（AI）需求仍非常強勁，今年營收與獲利續創新高，可為股東創造更大價值。

「賣我們應該有的價值」 暗示先進製程將漲價

魏哲家於去年股東會後接棒擔任台積電董事長，昨首度主持股東會，不時展現他特有「魏氏」幽默，並多次信心喊話，暗示或明示股東要買台積電股票、多買台積電股票不會錯，回答問題也金句連連，引起股東陣陣掌聲肯定。

對於新台幣升值問題，他說，新台幣升值一％，台積電營業利益率降低○．四個百分點，最近升值八％，營業利益率估降三個百分點，如果乘上年營收約三兆元，影響很大；台積電對策就是將技術維持世界第一，「賣我們應該有的價值」，「大家知道我的意思吧」，似暗示先進製程將漲價，維持獲利目標。

魏哲家表示，關稅會使物價提高、需求降低，台積電的生意有可能受影響，「唯一會怕的是世界經濟往下調」，但AI需求仍非常強勁到供不應求，今年營收與獲利還是會創新高，營運展望不變，全年營收仍維持以美元計約年增廿四至廿六％，未來幾個月也許關稅影響會更清晰。

魏哲家認為，關稅是國家對國家的協商，但台積電很早有跟美國商務部溝通，例如美國設備大廠在亞洲生產製造，再進口到美國也要課關稅，「成本提高對大家都不好」，商務部回應會納入考量。他強調，台積電不怕課稅或政府有無補助，只希望公平，台積電才能繼續當世界第一。

魏哲家並多次強調，台積電的技術是由團隊共同努力得來，海外投資設廠的技術轉移更為複雜，台積電有信心在全球投資設廠可確保技術安全，不會外流。

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