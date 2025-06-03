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盤勢分析》關稅戰又起 指數將回測季線

2025/06/03 05:30

加權指數開低走低、一度大跌逾400點，終場下跌344.59點，收在21002.71點，成交量約3528億元，指數失守月線，陷入季線保衛戰。（資料照）加權指數開低走低、一度大跌逾400點，終場下跌344.59點，收在21002.71點，成交量約3528億元，指數失守月線，陷入季線保衛戰。（資料照）

在台股端午節休市期間，美國總統川普將鋼鐵關稅調高至50%，亦發文指控中國違反與美國的降低關稅協議，加上美國法院暫緩國際貿易法院的關稅裁決，關稅大戰又增溫，衝擊市場信心，外資昨日大砍台股538.7億元，加權指數開低走低、一度大跌逾400點，終場下跌344.59點，收在21002.71點，成交量約3528億元，指數失守月線，陷入季線保衛戰。

6/3除權、除息股票6/3除權、除息股票

三大法人昨合計賣超551.4億元，其中外資大賣538.7億元、投信買超92.6億元、自營商賣超105.3億元；外資台指期淨空單小減1621口，累積外資台指期淨空單仍逾4.53萬口。

外幣匯率行情表（6/02）外幣匯率行情表（6/02）

因關稅戰再度增溫，外資大砍台股，原本相對弱勢的台股持續下探，台積電（2330）昨下跌2.17%、跌破月線領跌，電子股、傳產股全面下挫，僅有軍工、貨櫃航運、生技、金融等個股逆勢走揚。

台新投顧副總黃文清分析，台股休假期間，美股下跌，使台股昨日表現相對弱勢，由於對等關稅仍有不確定性，另有可能出爐的半導體關稅議題持續籠罩台股，短線台股恐陷入震盪修正。

統一證券指出，美國法院暫緩國際貿易法院的關稅裁決，繼續執行關稅施行，且川普將鋼鐵關稅調高至50%，又有外資高水位空單、新台幣升值影響出口廠商5月營收與匯損壓力，台股指數在短線上將回測季線。（記者卓怡君）

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