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〈財經週報-財經焦點〉TISA個人投資儲蓄帳戶 邁向全民理財新時代

2025/06/02 05:30

TISA個人投資儲蓄帳戶，邁向全民理財新時代。TISA個人投資儲蓄帳戶，邁向全民理財新時代。

記者高嘉和／台北報導

為引導國人建立長期投資理財觀念，金管會參考國際個人儲蓄帳戶制度，責成集保結算所規劃建置「台灣個人投資儲蓄帳戶(Taiwan Individual Savings Account, TISA帳戶)」機制，期能協助民眾及早儲蓄、強化理財規劃。

TISA帳戶之推動規劃以國內基金商品先行，鼓勵基金業者讓利發行較低經理費及免申購手續費專屬的TISA級別基金，以吸引投資人踴躍參與。TISA帳戶設置及系統作業機制預計於114年6月底完成，象徵我國邁入全民理財的新紀元。

TISA級別基金 蓄勢待發

為確保TISA帳戶所納入國內基金商品的適格性，集保結算所於5月21日召開「TISA基金委員會」，邀集產業界、學界及專家代表共同研訂基金篩選標準及申贖規範。適格發行之TISA級別基金具低經理費、零手續費等優惠，投資人則限定以定期定額方式扣款24個月，以享有相關優惠。集保結算所並於5月23日公告周知TISA基金相關發行須知，多家國內投信公司已著手準備TISA級別基金發行送件，期望搶得第一波上市先機。

此外，集保結算所已於5月下旬對基金業者及銷售機構舉辦三場業務說明會，協助各業者積極準備，並確保新制度能順利推動。

為便利投資人查詢TISA基金資訊及TISA帳戶餘額明細，集保結算所同步建置「TISA帳戶資訊申報暨查詢平台」，由基金銷售機構取得投資人同意後，申報投資人之交易明細與帳戶餘額資料。

投資人未來可透過「TISA帳戶申報暨查詢平台」及「集保e手掌握」App，綜合查詢TISA帳戶內基金投資的歸戶餘額、異動明細與相關資訊，全面提升帳戶管理的效率與透明度，實踐自主理財的精神。

集保結算所董事長林丙輝表示：「TISA帳戶機制係希望透過建置投資儲蓄專戶的方式，輔以商品讓利及數位查詢等特色，鼓勵全民踴躍參與TISA帳戶開設，引領國人長期理財投資。」

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