輸美關稅不確定》嘉義鱸魚內銷 爭取「班班鱸魚片」

嘉義縣為國內最大的鱸魚養殖地，漁民呼籲政府比照中小學營養午餐「班班有石斑」政策，也能推動「班班鱸魚片」，因為只要能帶動銷售量，魚價就能穩定，漁民收益就可確保。（資料照）

記者蔡宗勳／專題報導

嘉義縣為國內最大的鱸魚養殖地，漁民呼籲政府比照中小學營養午餐「班班有石斑」政策，也能推動「班班鱸魚片」，因為只要能帶動銷售量，魚價就能穩定，漁民收益就可確保。

出口澳洲占比66％ 輸美占26％

根據漁業署統計，二○二四年冷凍鱸魚出口量四六一八公噸，主要銷往澳洲、高達六十六％，其次美國為二十六％。輸美模式為加工廠逕洽美進口商或透過出口商外銷，全台有十五家加工廠，其中嘉縣有三家。台灣銷美的鱸魚占比並不高，漁民憂心的是因關稅影響到出口量，恐衝擊池邊收購價。

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嘉縣府表示，二○二四年嘉縣養殖鱸魚占全國五十五％產量，養殖戶三○三戶、生產面積三九三公頃、年生產量一萬二九五○公噸，其中外銷量推估約二五七四公噸。

業界指出，嘉縣鱸魚養殖主要魚種金目鱸的品質穩定，具市場區隔性，尤其台灣冷凍魚相對有競爭力，一般預料即使美國對台灣加徵高額對等關稅，短期衝擊難免，但長期仍具一定程度競爭力，也就是政府要做的是避免恐慌性崩盤。

嘉縣府農業處表示，近年來輔導鱸魚養殖戶取得國際認驗證制度及標章，每案獎勵五十％，最高四十萬元。此外，獎勵選購優質種苗費用最高五十％，鱸魚每公頃最高十萬元，並全額補助漁產業保險費，經扣除政府相關補助後，每公頃最高二十七萬元，每戶最高四十．五萬元。

國內無刺鱸魚排需求增 盼政府協助銷售

鱸魚養殖漁民兼加工業者陳彥甫表示，以前台灣鱸魚高達八成外銷，當然擔心美國市場波動，但隨著國內無刺鱸魚排市場需求越來越大，尤其疫情宅經濟期間，內銷占比越來越高，外銷美國只占約一成五，若美國提高關稅，雖會有影響，但衝擊不會太大，萬一銷美受阻，政府協助銷售管道，問題應可迎刃而解。

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