美法院擋川普關稅》佳世達美墨設廠 按暫停鍵

美國總統川普對等關稅遭貿易法院推翻，佳世達董事長陳其宏（中）表示，暫緩美墨設廠評估。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普對等關稅遭貿易法院推翻，佳世達董事長陳其宏昨表示，白宮已經上訴，結果無法預測，只能靜觀其變，佳世達針對多種情境已完成沙盤推演；佳世達總經理黃漢州坦言，先前美中對峙緊張時，佳世達曾評估赴墨西哥或美國設立新的生產據點，目前已經先暫緩。

陳其宏說，美國已與英國達成初步協議，對中國進口關稅也從一四五％高點大幅降至三十％，先不考慮貿易法院判決，若十％是基礎盤，未來台灣或越南可能面臨十％至二十％稅率，但供應鏈、組裝與客戶移轉都需要成本，到美國設廠未必會比直接繳關稅划算。

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他強調，台灣產業韌性很強，不管怎麼變化，廠商的反應迅速、適應力強，將能找出最適解方，延續競爭力，不會輕易被打倒。

陳其宏認為，隨著關稅政策出現越走越緩和的跡象，尤其美國貿易法院的裁定等於推翻川普的政策，加上新產品需求仍在，客戶不悲觀，預期佳世達應有機會逐季走高，下半年仍會優於上半年。

但他也警告，近期美元回貶、新台幣急升，不少以出口為導向的製造業遭遇匯損壓力；業者普遍期待新台幣匯率維持穩定，長期若能落在三十元兌一美元應是大家都可以接受的合理價位，若持續升值到二十八元，中小企業傷害將很大。

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