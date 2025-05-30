美法院擋川普關稅》學者：對台是好消息

美國總統川普的關稅政策遭美貿易法院裁定違法，東海大學經濟系兼任教授邱達生認為台灣可視為好消息。（法新社檔案照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普的關稅政策遭美貿易法院裁定違法，東海大學經濟系兼任教授邱達生認為台灣可視為好消息，不過他提醒，此次裁定並不影響川普對鋼鋁材、汽車的課稅，因係援引不同的法律，且半導體關稅稅率還未公布，也須留意。

邱達生表示，川普公布對等關稅是引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」，其授權總統可用國安為由立刻執行措施，但當時已有美國檢察官出面質疑其合法性，因此對於行政和司法間的攻防，他推測川普早已有所準備。

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美仍可援引232條款 提高產業關稅

邱達生分析，未來若美國行政部門輸了，對等關稅十％的樓地板價將撤除，預料川普還是會援引二三二條款來拉高部分產業關稅，但其他國家就擁有較長時間緩衝、準備；若行政部門贏了，結果就會和現在一樣，因此談判仍不能鬆懈。

此外，台經院昨發布四月製造業景氣燈號，美國關稅與貿易風險略緩解，但不確定性仍在，四月製造業景氣信號值為十二．七三分，月增○．四四分，燈號連續亮出第二顆代表景氣低迷的黃藍燈。

觀察細部產業，在電腦、電子產品及光學製品業方面，美國暫緩對等關稅，客戶提前拉貨動能明顯升溫，出口、接單及生產等指標持續呈現雙位數成長，四月產業景氣燈號續為代表揚升的黃紅燈。

展望未來，台經院指出，美國針對關鍵產品可能加徵的關稅仍在調查中，包括半導體與製藥產品調查，預計第二季公布結果與相關後續措施。由於台灣去年電子及資通產品出口占總出口比重達六成以上，若美國進一步對相關產品課徵關稅，可能對台廠構成壓力。

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