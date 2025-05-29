晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

伺服器比重回5成 迎廣下半年樂觀

2025/05/29 05:30

迎廣昨日舉辦法說會，圖為總經理黃國輝。（記者歐宇祥攝）迎廣昨日舉辦法說會，圖為總經理黃國輝。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼廠迎廣（6117）總經理黃國輝昨表示，第二季伺服器客戶拉貨回到正軌，單季伺服器比重將回到50%以上，維持季成長，下半年營運樂觀看待，唯憂關稅、匯率干擾；迎廣的美國系統組裝廠、馬來西亞廠今年也將陸續到位。

迎廣第一季因伺服器客戶觀望美國政策、導致訂單遞延，壓抑營運表現，單季伺服器營收比重為42%，比去（2024）年平均佔比的56%明顯下滑，電腦機殼營收佔比則相對上升至39%；單季獲利也年減57%，每股稅後盈餘（EPS）0.48元。

近期美中啟動關稅戰，不過黃國輝指出，台灣客戶佔迎廣營收大宗、第一季比重為39%，美洲客戶則佔比16%，全年估不超過15%，加上迎廣沒有中國產能，受關稅戰影響有限，不過也因機殼產品的限制，未見明顯急單拉貨。

針對全球產能佈局，黃國輝指出，除桃園廠外，迎廣已佈局馬來西亞廠與美國系統組裝廠，馬來西亞廠將生產伺服器機殼與系統組裝業務，以搶攻東協客戶，並期望將觸角延伸到中東市場，預計10月底投產，未來3年營收比重要達50%。

至於迎廣美國廠，黃國輝則說，因美國人力成本高，該廠主要服務系統組裝業務，目前已具備生產能力，預期下半年開始貢獻營收；目前迎廣具L6至L10的系統組裝能力，主要服務台系品牌廠客戶。

而針對水冷機櫃業務，黃國輝則說，迎廣目前已在出貨，且看絕大多數伺服器新產品都將採水冷散熱，包含輝達（NVIDIA）GB200伺服器、部分B系列伺服器，以及部分通用型伺服器都改採水冷，需求將維持成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財