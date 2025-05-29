伺服器比重回5成 迎廣下半年樂觀

迎廣昨日舉辦法說會，圖為總經理黃國輝。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼廠迎廣（6117）總經理黃國輝昨表示，第二季伺服器客戶拉貨回到正軌，單季伺服器比重將回到50%以上，維持季成長，下半年營運樂觀看待，唯憂關稅、匯率干擾；迎廣的美國系統組裝廠、馬來西亞廠今年也將陸續到位。

迎廣第一季因伺服器客戶觀望美國政策、導致訂單遞延，壓抑營運表現，單季伺服器營收比重為42%，比去（2024）年平均佔比的56%明顯下滑，電腦機殼營收佔比則相對上升至39%；單季獲利也年減57%，每股稅後盈餘（EPS）0.48元。

請繼續往下閱讀...

近期美中啟動關稅戰，不過黃國輝指出，台灣客戶佔迎廣營收大宗、第一季比重為39%，美洲客戶則佔比16%，全年估不超過15%，加上迎廣沒有中國產能，受關稅戰影響有限，不過也因機殼產品的限制，未見明顯急單拉貨。

針對全球產能佈局，黃國輝指出，除桃園廠外，迎廣已佈局馬來西亞廠與美國系統組裝廠，馬來西亞廠將生產伺服器機殼與系統組裝業務，以搶攻東協客戶，並期望將觸角延伸到中東市場，預計10月底投產，未來3年營收比重要達50%。

至於迎廣美國廠，黃國輝則說，因美國人力成本高，該廠主要服務系統組裝業務，目前已具備生產能力，預期下半年開始貢獻營收；目前迎廣具L6至L10的系統組裝能力，主要服務台系品牌廠客戶。

而針對水冷機櫃業務，黃國輝則說，迎廣目前已在出貨，且看絕大多數伺服器新產品都將採水冷散熱，包含輝達（NVIDIA）GB200伺服器、部分B系列伺服器，以及部分通用型伺服器都改採水冷，需求將維持成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法