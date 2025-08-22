郭智輝請辭經長︰我人生中極為寶貴的一課

晴時多雲

2025/08/22 21:11

經濟部長郭智輝正式向總統及院長提出辭呈，辭去經濟部長的職務。（本報資料照）經濟部長郭智輝正式向總統及院長提出辭呈，辭去經濟部長的職務。（本報資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕經濟部長郭智輝正式向總統及院長提出辭呈，辭去經濟部長的職務。他在給經濟部同仁的公開信中表示，在這段不算長但充滿挑戰的日子裡，我真正深刻體會到，政務推動的艱鉅與不易。這段經歷，是我人生中極為寶貴的一課。辭職，是基於健康因素的考量。這份工作需要120分的投入，我的身體提醒我，或許是時候該把責任交給下一位能全力以赴的人了。這對國家、對團隊，才是最負責任的做法。

公開信內容如下︰

各位經濟部的同仁，大家好。

昨天，我已經正式向總統與院長提出辭呈，辭去經濟部長的職務。

首先，我要由衷感謝賴總統的信任與邀請，讓一個來自產業界的我，有機會進入政府，以不同的角色為台灣服務。從產業界到公部門，是一段跨度很大的學習旅程。在這段不算長但充滿挑戰的日子裡，我真正深刻體會到，政務推動的艱鉅與不易。這段經歷，是我人生中極為寶貴的一課。

我也要向經濟部所有優秀的同仁，表達最深的感謝與歉意。為了推動國家的進步，我們一起推動了「能源二次轉型」、規劃「境外關內」的產業政策、落實「中小企業導入AI」，並加速「綠能與節能減碳」的腳步。這些改革與重要政務，我知道給大家帶來了巨大的工作壓力，我要在這裡誠摯地向大家說聲：「辛苦了，也謝謝你們的包容與支持。」沒有你們，就沒有目前的成果。

對於這段時間，來自各界的批評與指教，不論是針對政策或是我個人，我都誠心感謝，也虛心接受。

辭職，是基於健康因素的考量。這份工作需要120分的投入，我的身體提醒我，或許是時候該把責任交給下一位能全力以赴的人了。這對國家、對團隊，才是最負責任的做法。

最後，我想說的是，個人的去留事小，國家的發展與改革才是最重要的。我卸下職務，但我的心與團隊同在。請大家一定要繼續堅定支持賴總統的改革之路，這條路很辛苦，但對台灣的未來至關重要。

再次感謝大家。

願天佑台灣。

經濟部部長

郭智輝

2025年8月22日

