世界幣來了？AI掃描虹膜認證登台

TFH昨在台灣舉辦World上市記者會，由TFH資訊安全長盧特維格（Adrian Ludwig）以視訊的方式，向媒體分享World如何運作。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）積極打造一個由AI（人工智慧）主導的世界，也正推動一套目標讓全球所有人免費獲得基本收入的「世界幣」（WorldCoin）加密幣計畫。由奧特曼共同開發，以掃描虹膜的方式來辨別真人的美國公司Tools for Humanity（TFH），昨宣布旗下的身分驗證系統World，將在台北設置三個實體World Space，開放使用者拍攝眼睛照片、取得真人驗證。

TFH資訊安全長盧特維格（Adrian Ludwig）以視訊的方式，向媒體分享World如何運作，但對於也是TFH設計的數位代幣機制「世界幣」，卻著墨不多。

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盧特維格表示，為了解決數位身分安全的問題，奧特曼和TFH執行長布拉尼亞（Alex Blania）制定了三階段的計畫：建立人類證明（Proof of Humanity）、讓全人類都能擁有這個網絡、擴大規模。而World的構想就是為了實現第一階段計畫，即建立「人類證明」，確保每一個真實、獨特且活著的人，都能參與網路社群，同時避免詐騙與假訊息。

他說明，World服務主要包含三大元素，World App、Orb裝置和World ID，具體運作方式是：使用者安裝應用程式World App，並前往一台實體裝置Orb，經過Orb掃描虹膜、驗證確實為人類之後，使用者就能用驗證過的World ID使用其他線上服務；World ID會以加密方式儲存在手機中。

但World掃描虹膜已在多國引發隱私爭議。華爾街日報報導，World在非洲國家肯亞推出後，當地警方對蒐集生物特徵資料的行為展開刑事調查；西班牙也指控這項計畫大規模掃描兒童數據。隱私權倡議者認為，這些資料可用來建立一個「幾乎不受監管的全球生物特徵資料庫」。

盧特維格則強調，傳統的網路服務往往將所有資料儲存在一個中心化的伺服器中，但World完全不同，核心概念是讓用戶擁有自己資料的控制權，而且能以匿名、安全的方式使用其他服務。

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