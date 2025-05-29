晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

世界幣來了？AI掃描虹膜認證登台

2025/05/29 05:30

TFH昨在台灣舉辦World上市記者會，由TFH資訊安全長盧特維格（Adrian Ludwig）以視訊的方式，向媒體分享World如何運作。（記者徐子苓攝）TFH昨在台灣舉辦World上市記者會，由TFH資訊安全長盧特維格（Adrian Ludwig）以視訊的方式，向媒體分享World如何運作。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）積極打造一個由AI（人工智慧）主導的世界，也正推動一套目標讓全球所有人免費獲得基本收入的「世界幣」（WorldCoin）加密幣計畫。由奧特曼共同開發，以掃描虹膜的方式來辨別真人的美國公司Tools for Humanity（TFH），昨宣布旗下的身分驗證系統World，將在台北設置三個實體World Space，開放使用者拍攝眼睛照片、取得真人驗證。

TFH資訊安全長盧特維格（Adrian Ludwig）以視訊的方式，向媒體分享World如何運作，但對於也是TFH設計的數位代幣機制「世界幣」，卻著墨不多。

盧特維格表示，為了解決數位身分安全的問題，奧特曼和TFH執行長布拉尼亞（Alex Blania）制定了三階段的計畫：建立人類證明（Proof of Humanity）、讓全人類都能擁有這個網絡、擴大規模。而World的構想就是為了實現第一階段計畫，即建立「人類證明」，確保每一個真實、獨特且活著的人，都能參與網路社群，同時避免詐騙與假訊息。

他說明，World服務主要包含三大元素，World App、Orb裝置和World ID，具體運作方式是：使用者安裝應用程式World App，並前往一台實體裝置Orb，經過Orb掃描虹膜、驗證確實為人類之後，使用者就能用驗證過的World ID使用其他線上服務；World ID會以加密方式儲存在手機中。

但World掃描虹膜已在多國引發隱私爭議。華爾街日報報導，World在非洲國家肯亞推出後，當地警方對蒐集生物特徵資料的行為展開刑事調查；西班牙也指控這項計畫大規模掃描兒童數據。隱私權倡議者認為，這些資料可用來建立一個「幾乎不受監管的全球生物特徵資料庫」。

盧特維格則強調，傳統的網路服務往往將所有資料儲存在一個中心化的伺服器中，但World完全不同，核心概念是讓用戶擁有自己資料的控制權，而且能以匿名、安全的方式使用其他服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財