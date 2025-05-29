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拉貨潮帶動 主計總處估今年經濟成長3.1％

2025/05/29 05:30

近2年台灣GDP及CPI近2年台灣GDP及CPI

出口將首破5000億美元

〔記者鄭琪芳／台北報導〕儘管關稅陰霾籠罩，但因上半年出口強勁，主計總處昨預測今年經濟成長三．一％、僅下修○．○四個百分點。主計總處表示，AI需求強勁及提前拉貨效應，預估今年商品出口將首破五千億美元，實質GDP規模也上修，但去年GDP上修墊高基數，加上投資及消費下修，今年經濟成長率略下修，「上半年成長強勁，下半年比較溫和」。

主計總處公布第一季GDP（國內生產毛額）成長五．四八％、較概估上修○．一一個百分點，預測全年GDP成長三．一％，每人GDP三萬七○四五美元。不過，上半年GDP成長五．三五％、下半年僅一％，相差四．三五個百分點，為歷年第四大差距。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰指出，AI需求較預期強勁，加上提前備貨效應，預估上半年出口二七五七億美元、年增二十二．五五％，下半年出口二四二○億美元、年減三．二％，全年出口五一七七億美元創新高、年增八．九九％；併計商品與服務，預估今年輸出實質成長十一．四四％、上修三．八三個百分點。

蔡鈺泰說明，出口優於預期是支撐經濟成長主因，但下半年不確定性大幅升高，牛津經濟研究院下修全球成長率至二．三％，假設情境為多數國家關稅約十％、中國關稅三十％；國際貨幣基金（IMF）也將全球貿易量成長率大幅下修至一．七％，對我出口造成影響，預測下半年出口負成長。

民間投資方面，半導體及供應鏈廠商加速擴充產能，推升投資成長；但房市趨緩，加上地緣政治、外貿不確定性仍高，約制部分動能，預測今年民間投資實質成長五．七七％、下修○．四一個百分點。

另，就業市場穩健、薪資持續成長，以及上市櫃公司股利發放增加，挹注家庭可支配所得，可望支撐消費動能；但金融市場劇烈波動影響消費信心，預測今年民間消費實質成長一．六四％、下修○．四八個百分點。

主計總處並預測今年CPI（消費者物價指數）年增一．八八％、下修○．○六個百分點，主因國際原物料價格下跌，加上台幣對美元升值，抑低進口物價，舒緩國內物價上漲壓力。

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