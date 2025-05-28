財經青紅燈》主權基金制度須可長可久

總統賴清德520就職週年談話，宣布政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台。（資料照，記者塗建榮攝）

美國總統川普3月中下令未來1年內成立主權財富基金，總統賴清德520就職週年談話也宣布：「政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台。」由於過去綠營對主權基金的態度相對保守，總統突然宣布成立主權基金，引發「昨非今是」之議。然而，一國是否成立主權基金，時空環境本就是重要因素，從目前國際政經情勢、經濟安全角度等考量，現階段不失為成立主權基金的時機，但財源、管理及監督機制等須審慎研議，建立一可長可久的制度。

主權財富基金（Sovereign Wealth Fund，SWF）是由政府所建立及控制，用於長期投資的基金，目前全球約50個國家成立主權基金，資產總規模約14兆美元，而各國主權基金財源，主要來自財政賸餘、外匯存底、退休基金或自然資源出口盈餘等。主權基金可分為四大目的，包括財政與匯率穩定、世代財富共享、外匯存底投資運用及國家戰略性需要，台灣擬成立主權基金，應是基於國家戰略性需要，未來投資可聚焦於能源及關鍵技術等。

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對於台灣是否成立主權基金，多年來一直陷入財源爭議，過去不少人主張動用外匯存底，但央行反對外匯存底無償撥用，這次主權基金議題再起，央行重申此立場，並建議由財政部發債、撥款或出資設立。然而，以目前政府財政狀況，由財政部撥款或出資上兆元實有困難，若要發債又受限於「公債法」，須訂定專法加以解套，而外匯存底有償撥用也是思考方向。

除了財源之外，主權基金制度設計也要審慎研議，多年來主權基金一直無法取得共識，外界對於政府信任度不夠也是主因，如同現在有人質疑民進黨政府要拿主權基金擴大投資美國，未來若政黨輪替，也會有人擔心國民黨政府要把資金搬到中國；因此，主權基金制度設計須嚴謹，除了要有專業的管理機構，也要有強有力的監督機制，必須建立一可長可久的制度，即使政黨輪替，也不會擔心國家資產不保。（鄭琪芳）

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