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國巨訂單出貨比、稼動率提高 下半年營運審慎樂觀

2025/05/28 05:30

國巨董座陳泰銘（中）看下半年營運樂觀。（記者張慧雯攝）國巨董座陳泰銘（中）看下半年營運樂觀。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對關稅、匯率等營運變數，被動元件龍頭國巨（2327）董事長陳泰銘昨日在股東會後指出，雖然變數不少，但國巨的訂單出貨比（BBR）、產能利用率表現都不錯，對下半年營運審慎樂觀。

AI出貨比達1.2至1.3 需求強

國巨執行長兼總經理王淡如表示，目前訂單出貨比穩定維持在大於1的水準，特別是AI應用領域更達到1.2到1.3間，顯示未來成長動能相當穩健，若維持這樣的趨勢，下半年營運可望逐步增溫；至於產能利用率方面，日前法說會上曾提到，一般品稼動率約65%、特殊品75%，如今已提升至70%、80%以上，尤其AI相關的特殊元件，部分產品甚至供不應求，顯示市場需求確實強勁。

陳泰銘認為，下半年市場環境存在許多不確定性因素，國巨的優勢在於產品線的多元整合與全球化的深度布局，國巨轉型成全方位零組件供應商，無論是技術、服務都具備更強的全球應變力，對下半年的營運仍維持審慎樂觀看法。

併芝浦拓展市場 盼Q3完成

面對公開收購日商芝浦電子一案，陳泰銘說，在推動策略合作案的過程中有兩大關鍵，第一是希望獲得主管機關與股東的支持，第二是期待獲得台灣與日本社會的正面祝福；希望透過此併購案，把芝浦電子的技術與產品引入國際平台，拓展更廣闊的應用以及市場，期待併購案能在第三季完成。

針對台幣升值與對等關稅攪亂不少企業營運，王淡如認為，對國巨影響有限，仍在可控制範圍，會持續透過控管成本與提升效率，將各種潛在風險降到最低。

至於女兒陳少喬進入國巨董事會，陳泰銘則笑稱「談接班還太早」，他分析國際型企業對家族成員參與經營有兩項必要條件，第一是須對產業有熱情，第二是必須具備專業能力，未來會讓女兒慢慢參與公司事務。

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