囊括Top 1％及產業進步獎 標普永續年鑑 中鋼奪雙殊榮

中鋼榮獲標普雙項殊榮，由陳守道總經理（左）代表公司接受S&P Global企業永續參與主管Robert Dornau（右）頒獎。（中鋼提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國際永續評比機構標普全球（S&P Global）二十二日舉辦「二○二五年標普全球永續年鑑表彰典禮」，中鋼二○二四年企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment,CSA）成績名列全球鋼鐵業第一名，且分數較二○二三年大躍進，分別榮獲《二○二五年標普全球永續年鑑》（S&P Global Sustainability Yearbook 2025）Top1％及產業進步獎（Industry Mover）雙項殊榮。

S&P Global為全球最具影響力之金融資訊提供與信用評級機構之一，二○二五年S&P Global依據二○二四年CSA成績，從全球六十二個產業共超過七六九○家企業中，選出七八○家企業列入標普全球永續年鑑會員。

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中鋼今年除入選《二○二五年標普全球永續年鑑》會員，也因CSA成績表現突出，不僅躋身鋼鐵產業前一％排名，更名列全球鋼鐵業第一名，且成績進步幅度逾五％，囊括Top1％及產業進步獎兩項大獎，成果為近年之最，顯示中鋼致力永續發展及推動ESG績效表現，深獲國際公正評比機構高度肯定。

面對鋼市景氣循環波動、全球貿易流向變化及二○五○碳中和等短、中、長期挑戰，中鋼除將ESG理念融入公司經營策略及願景，戮力成為專、精、強之智慧精緻鋼廠，對內將持續於公司各營運面向深化AIoT（人工智慧與物聯網）發展，推動低碳生產製程及提升精緻鋼品比率，對外則秉持「推己及人」精神，持續深耕用鋼市場需求，整合產官學研資源，積極推動供應鏈轉型，攜手國內用鋼產業在全球競爭下共同永續成長。

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