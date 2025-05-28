技術洩中 韓5年損5014億元

南韓過去五年在半導體、顯示器、二次電池（蓄電池）等國家重點產業領域，估計因技術外洩至中國等國家而造成的損失高達23兆韓元。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓最高檢察廳表示，過去五年在半導體、顯示器、二次電池（蓄電池）等國家重點產業領域，估計因技術外洩至中國等國家而造成的損失高達二十三兆韓元（約五○一四億台幣）。隨著技術外洩犯罪日益複雜化，手段越發老練，外界呼籲南韓政府加強調查能力，以減少損失。《BusinessKorea》報導，南韓最高檢察廳指出，自二○二二年九月成立「技術外洩犯罪調查支援中心」以來至本月，共有二二六人在調查後遭直接告發，其中七十三人被逮捕和起訴，同期追繳一二三八億韓元犯罪所得；包括三星電子、SK海力士等科技巨擘和具有高技術競爭力的中小企業，都連續遭受損失。

例如曾在SK海力士中國分公司任職的一名韓籍金姓員工，因在二○二二年被中國華為旗下子公司海思半導體挖角，並向海思洩漏晶片技術，違反與SK海力士簽訂的保密協定，今年五月初被首爾檢方逮捕和起訴。

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許多核心技術外洩，是透過國內企業員工轉職到外國企業、設立空殼公司、簽訂虛假僱用合約等非法手段進行。最近有外國企業在南韓設立法人實體，以合法掩護非法來竊取技術；一些新手段也不斷出現，例如設立不實施專利實體（NPE，俗稱專利蟑螂），在海外發起專利訴訟，並索取和解金，或透過虛假陳述向中國等國家非法出口具潛在軍事用途的半導體晶片等。

隨著技術洩密手段日益多樣化、複雜化，尤其是在尖端技術領域，檢方調查的難度和負擔也日益加重，追繳犯罪所得的比例仍然很低。南韓檢方透露，二○一九至二○二四年起訴的三九六件技術外洩案件中，有九十六件違反「產業技術保護法」，涉及將國家核心技術外洩到海外的行為，並估計在二○二○至二○二四年，全國因技術外洩而損失的金額約二十三兆韓元。

一名業內人士指出，有些中國企業試圖透過接觸設備供應商來取得設定值，以複製南韓的量產系統，這類間接技術外洩難以防範或懲罰。

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