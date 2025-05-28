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提前拉貨動能旺 今年GDP有機會保3

2025/05/28 05:30

主計總處今天將更新GDP（國內生產毛額）預測，今年GDP有機會「保3」，甚至有可能上修。（中央社資料照）主計總處今天將更新GDP（國內生產毛額）預測，今年GDP有機會「保3」，甚至有可能上修。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今將更新GDP（國內生產毛額）預測，由於第一季GDP大幅上修，加上提前拉貨動能有增無減，雖然美國對等關稅政策干擾仍在，但今年GDP不至於大幅修正，預料今年經濟成長率與二月預測數三．一四％相差不大，今年GDP有機會「保三」，甚至有可能上修。

主計總處二月底預測今年GDP成長三．一四％，但美國總統川普公布對等關稅政策後，主計總處一度估計對今年經濟成長影響○．五至一．五個百分點。不過，隨著川普宣布對等關稅暫緩九十天，提前拉貨潮爆發，出口及投資均優於預期，第一季GDP成長五．三七％、大幅上修一．九一個百分點，帶動今年GDP上修至三．六％，但這個數字並未納入關稅影響。

Q2出口可望優於預期

財經官員表示，以四月出口情況來看，提前拉貨動能有增無減，儘管對等關稅等不確定因素仍在，但美國與各國持續談判中，整體情勢沒有四月初那麼悲觀，加上第一季GDP大幅上修，第二季GDP也可望優於預期；在此情況下，即使納入對等關稅影響，今年GDP未必下修，甚至有可能上修。

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