中國「汽車業恆大」出現 泡沫隨時破裂

中國汽車價格戰已引發車商偷工減料，汽車業「恆大」已經存在，只是還沒引爆而已。（彭博資料照）

中國長城汽車董事長魏建軍未點名 有分析直指比亞迪

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國電動車大廠比亞迪日前啟動促銷活動，旗下二十二種車款大降價，最大降幅三十四％，吉利汽車、上汽集團等車商隨後跟進；中國長城汽車董事長魏建軍指出，汽車業的「恆大」已經存在，只是還沒引爆而已。

這是比亞迪今年第三次降價促銷，其中「海豹」雙電機版混動轎車降幅三十四％最大，下調五．三萬元人民幣（下同，約二十二萬台幣）至十．二八萬元。

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中媒「第一財經」報導，自二○二三年一月特斯拉開第一槍後，中國汽車業陷入前所未見的價格戰，並已延續九百天，尚未看到結束跡象。去年中國有超過兩百種車款捲入價格戰，平均降幅九．二％，導致車商利潤嚴重下降，光前八個月就直接損失一三八○億元，整體利潤率跌破三％，甚至出現賣一輛虧一輛的窘境。

魏建軍近日受訪直言，價格戰已引發車商偷工減料，消費者最終得承擔品質危機，「這幾年，有些產品從二十二、二十三萬元降到十二、十三萬元，什麼樣的工業產品能降十萬元，還有品質保證？這是絕對不可能的事」。

他指出，中國汽車業出現「零公里二手車」亂象，即為成登記、領牌的庫存新車，被視為已售出，但實際上從未行駛，並被當做二手車出售，目前有三、四千家平台在賣這種「零公里二手車」，造假粉飾銷量。

魏建軍還說，汽車業的「恆大」已經存在，只是還沒引爆而已；但他未點名是哪家，有分析則直指比亞迪。「恆大」曾是中國市值最大的房企，後因高速擴張和中國房市崩跌，導致資金周轉不靈，爆發大規模財務危機，創辦人許家印更因此被捕。

比亞迪面臨4大風險庫存1160億人民幣居首

汽車資訊網站「汽車之家」旗下的自媒體「車家號」日前發文表示，比亞迪面臨國內外四重風險，包括利潤率壓縮、技術同質化、海外擴張面臨不確定和價格戰。

比亞迪還面臨庫存壓力，根據二○二四年財報，比亞迪以一一六○．三六億元的存貨規模，居中國所有車商之冠，遠超過上汽集團的七七二．七七億元。

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