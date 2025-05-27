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只要全年運轉不超過七二○小時… 興達、大林機組啟動 環境部長：合法合規

2025/05/27 05:30

環境部長彭啓明昨指出，興達、大林屬緊急備用機組，只要全年運轉不超過七二○小時就合法合規。（記者羅沛德攝）環境部長彭啓明昨指出，興達、大林屬緊急備用機組，只要全年運轉不超過七二○小時就合法合規。（記者羅沛德攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台電近期啟動興達電廠三、四號機組以及大林電廠機組並公布資訊到官網，但部分人士質疑偷開、違反環評承諾，並擔憂加劇空污，環境部長彭啓明昨指出，相關機組全年運轉不超過七二○小時就合規，機組運行都合法，強調空污來源多元，由煤轉氣是世界趨勢。

彭啓明：空污來源多元 由煤轉氣是世界趨勢

彭啓明昨在立法院受訪時表示，興達、大林屬緊急備用機組，何時使用由台電決定，只要一年啟用時間在七二○小時內就合法合規，另火力發電分為燃氣與燃煤，燃氣比燃煤乾淨，PM二．五污染量也低於燃煤，目前我國逐步將燃煤轉為燃氣，這是全球趨勢，也具有一定成效。

彭啓明說，台電定期公布用煤量，和過去八、九年相比，燃煤量已降低四成，「這些都是公開資訊」，另許多國營企業包含中油、中鋼也都持續碳排減量，國內的PM二．五年平均值從二○一四年的每立方公尺廿四微克降低到去年的十二．八微克。

相較日本PM二．五年平均值每立方公尺約八到九微克，新加坡約十一微克，台灣當然還有進步空間，但新加坡用燃氣發電，另外午後大雨也會改善空氣品質，環境部近期發表空品政策白皮書，盼持續改善空污，包含交通工具等造成的移動污染源等。

輝達執行長黃仁勳日前表示台灣應投資核能；彭啓明說，總統府召開的氣候變遷委員會從未放棄任何新能源，但須考量台灣特殊的地理條件，包含有地震與斷層等，及仍無法妥善處理核廢料，需要溝通取得大眾共識三大面向。大家都期待更安全的新能源技術，但美國目前發展的SMR（小型模組反應爐），相關評估要等二○三○年才會有結果。

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