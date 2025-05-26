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〈財經週報-產業因應〉成本降低 內需概念股錢景看俏

2025/05/26 05:30

連鎖餐飲業者坦言，台幣升值對大量進口食材的貿易商和餐飲業算是好事。 （記者楊雅民攝）連鎖餐飲業者坦言，台幣升值對大量進口食材的貿易商和餐飲業算是好事。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

內需食品及餐飲業營收及第一季EPS內需食品及餐飲業營收及第一季EPS

台幣升值，市場預期大宗物資、食品廠、餐飲業及零售通路進口的原物料和商品成本將降低，可望成為台幣升值的潛在受惠者。

羅智先︰匯率比對等關稅更嚴肅

台灣食品和零售通路龍頭統一集團（1216）董事長羅智先表示，台幣升值對內需產業有幫助，只是把商品的原料成本單獨計算，忽略了進口原料需要經過一大串的處理過程，處理成本有時候比原料本身的成本更高，直言目前台灣匯率問題比美國對等關稅問題更嚴肅，匯率不是任何一個經濟體可以個別掌控的。

福壽實業（1219）董事長洪堯昆表示，台幣兌美元匯率從33元急升至2字頭，「以前沒有發生過」，大宗物資業者手上若持有高成本的美元，也會出現匯損，很難預測。

他認為，台幣升值就食品產業而言要分為兩個層面觀察，一是大宗物資、一是消費品。

台幣升值，對進口黃豆、玉米、小麥等大宗穀物的大宗物資業者，會有一些受惠，但受惠幅度沒有想像的多，「消費品受惠幅度比大宗物資業者大」。

他直言，「黃小玉」等大宗穀物價格是依著國際行情走，包括麵粉、飼料、業務用油、糖等都會依照市價進行調整，大宗物資進口成本變便宜，客戶就會要求業者降價。

但消費品漲價後幾乎都不會再降價，像糖變便宜、麵粉變便宜、雞蛋變便宜，蛋糕、蛋餅都不會跟著降價，甚至進口的橄欖油等成品成本變低了，價格競爭力更強，還會和國產油品形成競爭。

台幣升值 大宗物資業影響不大

台灣卜蜂（1215）董事長鄭武樾表示，台幣兌美元匯率升值，對進口大宗穀物的業者而言，當然可降低進口成本，但因近期受美國對等關稅影響，海運出現搶運、塞港的情況，運費漲聲也響起，所以一減一增，台幣升值對大宗物資業者整體成本影響不大。

他表示，台幣急升很多行業都會受影響，造成消費者購買力降低、拖累經濟，吃的行業也會被影響，直言台幣兌美元匯率維持在30元左右還可以接受，對出口產業的衝擊也不會那麼大。

連鎖餐飲業者則表示，牛肉、龍蝦等進口食材平均以3個月1期的合約報價，所以一般進口食材的價格會遞延1~2個月才發酵，近期台幣升值，貿易商的報價的確也下降約10%，坦言這波台幣升值，對大量進口美國食材的貿易商和餐飲業算是好事。

雖然進口食材成本下降，但餐飲業的4大成本除了食材外，還有人事、租金及折舊，近幾年人事及租金成本持續上揚，特別是缺工嚴重，各家餐飲業者都得提升薪資福利招攬人才，成本壓力仍然非常大。

台幣急升，消費者期待台灣好市多（Costco）自美國進口的牛肉等商品會不會佛心地跟著降價？

好市多表示，為維護會員權益，商品售價是好市多持續且固定檢視的項目，好市多全球採購對商品毛利有一定的規範，平均毛利率控制在11%，只要毛利率高過11%，便會機動性調整商品售價。

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