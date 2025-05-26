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〈財經週報-產業因應〉短期匯損難免 業者籲守住30元關卡

2025/05/26 05:30

窗飾、製鞋、成衣及汽車零組件業者坦言短期匯損難免，但希望台幣匯率能守住30元關卡。（資料照）窗飾、製鞋、成衣及汽車零組件業者坦言短期匯損難免，但希望台幣匯率能守住30元關卡。（資料照）

記者楊雅民／專題報導

傳統製造業營收及第一季EPS傳統製造業營收及第一季EPS

台幣升值，進口業者鬆一口氣，但以出口美國為主的窗飾、製鞋、成衣及汽車零組件業者，面對台幣兌美元匯率急升，坦言短期匯損難免，但希望台幣匯率能守住30元關卡，否則就得和客戶重新議價。

採購原物料使用美元 自然避險

窗簾廠億豐（8464）表示，去年美國市場占億豐總營收比重高達71%，今年第一季約69%，面對台幣兌美元急升，億豐是採自然避險方式降低匯率衝擊，很多原物料都是用美元採購，而且公司剛好在台幣轉強前，換了一大筆匯價很不錯的新台幣，要用來支付4月30日要發放的現金股利。

億豐坦言，近期新台幣強升、大幅波動，難免會產生匯兌損失，並影響業外表現，億豐第一季業外匯兌利益為1.3億元，較去年同期的2.7億元減少，若第二季台幣兌美元再巨幅波動，難免會有匯損。

汽車傳動零組件大廠和大（1536）表示，美國市場占和大總營收比重約65~70%，這一波台幣兌美元匯率一次升值10%，不僅速度快，升值幅度又大，如果是新的客戶，報價可以依匯率變動進行成本轉嫁，譬如，報價原本是新台幣32元兌1美元，現在升值到30.3元兌1美元，升值的1.7元可以由客戶吸收。

但舊客戶就沒辦法轉嫁匯差成本，若台幣升值，和大得自行吸收，屆時會影響毛利並出現匯損，和大表示，目前舊客戶報價大約落在台幣兌美元31.5元左右的匯率，若台幣升值至2字頭，和大就得和客戶洽談是否補貼5~6%的匯差成本，否則就得虧錢賣。

短期匯損 長期可望維持平衡

汽車零組件廠東陽（1319）表示，東陽對客戶的報價是隨著匯率變化，每10天進行更新，短期匯率波動當然會出現匯損，但長期有升有貶可以維持平衡，況且，汽車零組件AM（售後維修市場）產業的競爭同業都是台灣廠商，匯率及環境有變動，大家的立足點都是一樣的。

車用LED廠聯嘉光電（6288）表示，公司80~90%的營收來自北美市場的貢獻，公司一直持有一定的美元部位進行調節，台幣兌美元匯率升值，對聯嘉來說比關稅影響更大。

聯嘉目前台幣兌美元的匯率壓力點在29點多元，若台幣兌美元匯率升到28元，聯嘉就必須和客戶重談出貨價，還好聯嘉已重啟美國廠計劃，在美國和墨西哥兩地都押寶。

自行車大廠巨大（9921）則指出，巨大一直都有採取自然避險以及相關匯率風險管理措施，最近台幣兌美元匯率急升，短期一定會造成匯兌損失，但巨大一直與客戶都有定期的調價機制，且透過遠期外匯，來降低匯損風險。

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