〈財經週報-時事求是〉新台幣急升值的因果

關稅的談判還在進行中，影響尚未明朗；台幣快速升值，是企業馬上要面對的壓力。但是台股已上漲1,400多點，顯示金融市場對未來的看法，並未太過悲觀。（彭博）

■魏錫賓

5月初新台幣相對美元快速升值，出口產業叫苦連天，在對等關稅壓境的不確定中，再投下另一經營變數。關稅還在談判，匯兌損失是企業即刻面對的壓力，而價格競爭力受損後，則可能接續衝擊未來的營收及獲利；然而，貨幣升值有不同原因，對企業、產業或經濟的影響，也不是只有一個方向。

前次新台幣相對美元大升值是在2019年中至2021年中，從1美元可兌新台幣達31.6元左右，下降至破28元。大約二年的時間，新台幣相對美元最多共約升值14.5%，其後維持在28元上下的時間超過一年。

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在強勢新台幣期間，台股從2019年中至2021年中，雖曾因肺炎疫情擴散至全球而激烈修正，但上市加權股價指數仍從約11,000點，增加至觸及18,000點；而2019至2021年三年間的經濟成長率則分別為3.06%、3.42%、6.72%。在2020年起封城鎖國的遠距生活加持下，台灣電子產業隨風而上，並從全球不景氣中脫穎而出。

以處於新台幣升值趨勢線上的2019、2020年觀察， 2019年上市公司總營收約為新台幣31.6兆元，較前一年微幅下滑0.4%，而2020年總營收則超過32兆元，反較前一年成長1.2%左右。至於2021年，上市公司總營收超過37兆元，年增率達16.6%，各產業幾乎都一掃疫情利空，伴隨半導體、電子零組件業出現顯著成長。

出口商以美元報價居多，當新台幣相對美元升值，即使銷售的價格、數量維持不變，換算回新台幣的金額將減少，並壓低獲利；然而，以國際美元走弱的2020年來看，新台幣對美元升值5.6%，而對所有主要貿易對手國一籃通貨之加權平均匯價，也較前一年升值4.29%，當年上市公司的稅前盈餘卻達新台幣2.9兆元，較前一年大幅成長21.8%。疫情推進遠距生活，使得電子業獲利大增，不受匯率走勢影響，意外地支撐台灣的經濟。

過去的經驗雖難複製，但可以參考。前一波新台幣升值的現實，至少說明了貨幣升貶值不是只有單一原因，也並非是影響企業經營的唯一變數。政府或央行政策對匯率會有影響、預期心理及國際資金流動也常左右其升降，而在對外貿易走強的情況下，貨幣升值更非不合理的走向；而貨幣升值之後的產業表現，更不能一概而言。因果之間若判斷錯誤，可能使投資決策逆向而行。

匯率的不同走向，對進出口商有相異的影響，但實際經營成績，與外在環境的變動、個別企業經營能力有關。在景氣向上時，貨幣價格的波動只是稍增漣漪，而企業避險或是擴大市場，都能緩和貨幣升值的直接衝擊。5月初的升值，央行是站在阻升的一方，因此明顯是出口商帶動預期心理的相乘效果所造成；既是市場機能的反應，對總體經濟的影響，應該還不致於脫離基本面太多。

對等關稅正環伺，匯率升貶起伏是常態，可見經營風險無所不在，但是5月以來，加權股價指數已上漲1,400多點，金融市場對未來的看法，並未太過悲觀。

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